Instalación de Open WebUI en un clic.
Interfaz de chat con IA autoalojada, con RAG, soporte multimodelo y privacidad total — ningún dato sale de tu servidor.
Elegí un plan VPS para Open WebUI
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Open WebUI
Open WebUI es una interfaz web completa y autoalojada para grandes modelos de lenguaje (LLM) que funciona con Ollama, OpenAI y cualquier API compatible con OpenAI. Con más de 140.000 estrellas en GitHub, se ha convertido en la alternativa de código abierto líder a los servicios de chat de IA en la nube, ofreciendo una experiencia moderna similar a ChatGPT, con la privacidad y el control del autoalojamiento.
La Generación Aumentada por Recuperación (RAG) integrada te permite crear bases de conocimiento a partir de tus propios documentos para que la IA pueda responder preguntas con el contexto de tus datos. Las llamadas de voz, la generación de imágenes, la integración de búsqueda web y el function calling en Python completan un conjunto de funciones que abarca tanto a investigadores individuales como a equipos de desarrollo y empresas preocupadas por la privacidad.
Funciones principales de Open WebUI
Soporte de múltiples LLM
Conectate a Ollama, OpenAI, o cualquier API compatible con OpenAI y cambiá entre modelos en la misma conversación.
Documento RAG
Subí documentos para crear una base de conocimiento y dejá que la IA responda preguntas con contexto extraído directamente de tus archivos.
Integración de búsqueda web
Obtené información en tiempo real de más de 15 proveedores de búsqueda directamente en las conversaciones de IA sin salir de la interfaz.
Generación de Voz e Imagen
Reconocimiento de voz, síntesis de voz y generación de imágenes integrados, a través de DALL-E, ComfyUI y AUTOMATIC1111.
Autenticación Empresarial
Soporte para LDAP, SCIM 2.0 y OAuth junto con control de acceso basado en roles para implementaciones en equipos y organizaciones.
¿Por qué ejecutar Open WebUI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente