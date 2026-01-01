Glances es una herramienta completa de monitoreo de servidores que combina la visibilidad de top, htop, iotop y df en una única interfaz web unificada. Ofrece métricas en tiempo real para CPU, memoria, swap, I/O de disco, red, procesos y contenedores de Docker en ejecución — junto con alertas configurables cuando se superan los umbrales.

Alojar Glances en tu propio VPS te da visibilidad completa de la infraestructura de tu servidor sin enviar datos de rendimiento a servicios de monitoreo externos. Esta plantilla hace el deploy de Glances con acceso de solo lectura al socket de Docker y el espacio de nombres PID del host para que las métricas a nivel de contenedor y de sistema sean totalmente visibles desde la interfaz HTTPS segura.