Implementá Glances con instalación de un clic.
Herramienta de monitoreo de sistema multiplataforma que ofrece métricas de CPU, memoria, disco, red y contenedores en tiempo real mediante una interfaz web.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Glances
Glances es una herramienta completa de monitoreo de servidores que combina la visibilidad de top, htop, iotop y df en una única interfaz web unificada. Ofrece métricas en tiempo real para CPU, memoria, swap, I/O de disco, red, procesos y contenedores de Docker en ejecución — junto con alertas configurables cuando se superan los umbrales.
Alojar Glances en tu propio VPS te da visibilidad completa de la infraestructura de tu servidor sin enviar datos de rendimiento a servicios de monitoreo externos. Esta plantilla hace el deploy de Glances con acceso de solo lectura al socket de Docker y el espacio de nombres PID del host para que las métricas a nivel de contenedor y de sistema sean totalmente visibles desde la interfaz HTTPS segura.
Funciones principales de Glances
Métricas del sistema en tiempo real
Monitoree la CPU, la memoria, el swap, los promedios de carga, la E/S de disco y el ancho de banda de red, todo desde un único panel web.
Monitoreo de contenedores Docker
El uso de CPU, memoria y red por contenedor es visible junto con las métricas del sistema a nivel de host en una sola vista.
Alertas configurables
Establezca umbrales para el uso de CPU, memoria y disco para activar alertas automáticas antes de que el agotamiento de los recursos cause problemas.
Exportación de métricas
Exportar datos de rendimiento a InfluxDB, Prometheus y otras bases de datos de series temporales para el análisis de tendencias a largo plazo.
RESTful API
Una API REST integrada permite integraciones personalizadas, consultas programadas y la incrustación de métricas en otros paneles.
¿Por qué ejecutar Glances en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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