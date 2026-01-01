Parseable es un data lake de observabilidad de código abierto diseñado específicamente para logs, métricas y trazas. Escrito en Rust y almacenando datos en Apache Parquet, ingiere telemetría de alto volumen a una fracción del costo de las pilas de logging tradicionales, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento de consulta rápido mediante el almacenamiento en caché inteligente y el almacenamiento columnar.

Alojar Parseable en un VPS te brinda un backend de observabilidad completo bajo tu propio control: una API de ingesta HTTP compatible con OpenTelemetry, un motor de consulta integrado con soporte SQL, paneles, alertas y acceso basado en roles, todo sin tarifas de ingesta por GB, dependencia de proveedor o envío de datos de logs sensibles a proveedores SaaS de terceros.