Implementá Parseable en un clic.
Data lake de observabilidad de alto rendimiento para logs, métricas y trazas, construido en Rust sobre Apache Parquet.
Elegí un plan VPS para Parseable
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Parseable
Parseable es un data lake de observabilidad de código abierto diseñado específicamente para logs, métricas y trazas. Escrito en Rust y almacenando datos en Apache Parquet, ingiere telemetría de alto volumen a una fracción del costo de las pilas de logging tradicionales, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento de consulta rápido mediante el almacenamiento en caché inteligente y el almacenamiento columnar.
Alojar Parseable en un VPS te brinda un backend de observabilidad completo bajo tu propio control: una API de ingesta HTTP compatible con OpenTelemetry, un motor de consulta integrado con soporte SQL, paneles, alertas y acceso basado en roles, todo sin tarifas de ingesta por GB, dependencia de proveedor o envío de datos de logs sensibles a proveedores SaaS de terceros.
Funciones principales de Parseable
Almacenamiento nativo de Parquet
Almacene los eventos ingeridos como archivos Apache Parquet columnares para consultas analíticas rápidas y una compresión drástica en comparación con JSON sin procesar.
Preparado para OpenTelemetry
Acepta registros, métricas y trazas a través del protocolo OpenTelemetry para que los recolectores y SDKs existentes puedan enviar datos sin cambios en el código.
Motor de consultas SQL
Consultá la telemetría con el familiar SQL ANSI en cualquier rango de tiempo, con respuesta en menos de un segundo en campos indexados y escaneos particionados.
Paneles integrados
Creá paneles interactivos y consultas guardadas directamente dentro de Parseable sin necesidad de integrar una herramienta de visualización separada.
Alertas y RBAC
Defina alertas basadas en umbrales en flujos de registros y otorgue acceso con alcance a equipos a través de control de acceso basado en roles en flujos y tenants.
Retención rentable
El caché inteligente y el almacenamiento por niveles mantienen los datos recientes optimizados para las consultas, mientras que las particiones más antiguas permanecen comprimidas en disco para una retención a largo plazo.
¿Por qué ejecutar Parseable en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.