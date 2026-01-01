Implementá LibreChat en un clic.
Plataforma de chat de IA de código abierto que proporciona una interfaz unificada para OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales.
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Lo que podés crear con LibreChat
LibreChat es una alternativa a ChatGPT autoalojada, con más de 15.000 estrellas en GitHub, que te brinda una interfaz única y pulida para interactuar con múltiples proveedores de IA. Soporta modelos GPT de OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI y modelos alojados localmente a través de Ollama, todo desde una única implementación, sin tener que saltar entre diferentes paneles de control de proveedores.
Esta plantilla incluye la pila completa de LibreChat: MongoDB para el almacenamiento de conversaciones, MeiliSearch para la búsqueda de texto completo en el historial de chat y una base de datos vectorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles en tu infraestructura, mientras te da control total sobre las claves API, el acceso de usuarios y la gestión de costos.
Funciones principales de LibreChat
Acceso a IA multi-proveedor
Conectá modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI y Ollama locales, y alterná entre ellos en una única sesión de chat.
Consultas de Documentos RAG
Subí documentos y consultalos con cualquier modelo de IA conectado usando el pipeline de recuperación integrado potenciado por pgvector.
Búsqueda de Conversaciones
Encontrá chats anteriores al instante con búsqueda de texto completo impulsada por MeiliSearch en todo tu historial de conversaciones.
Administración de usuarios
Registrar múltiples usuarios con inicio de sesión por email/contraseña, administrar el acceso a claves API de forma centralizada y hacer un seguimiento del consumo de tokens por usuario.
Privacidad Completa
Todas las conversaciones de IA y los documentos subidos permanecen en tu VPS — no hay recopilación de datos de terceros más allá de las API de proveedores de IA que elijas.
¿Por qué ejecutar LibreChat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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