Hasta un 70% de descuento en Ant Media Server CE

Implementá Ant Media Server CE con instalación de un solo clic.

Servidor de medios de código abierto que ofrece streaming de WebRTC, RTMP, SRT y HLS en menos de un segundo, con un panel de administración integrado.

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VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
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Implementá Ant Media Server CE con instalación de un solo clic.

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66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
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Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
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Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Ant Media Server CE

Ant Media Server Community Edition es un motor de streaming de código abierto diseñado para video en vivo de ultra baja latencia. Acepta ingesta a través de RTMP, SRT y WebRTC, y entrega transmisiones a los espectadores mediante WebRTC (latencia de ~0.5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH y RTSP, todo desde un único servidor. Un panel de administración integrado te permite gestionar transmisiones, configurar aplicaciones y monitorear conexiones sin herramientas externas.

El autoalojamiento en tu propio VPS significa que no hay tarifas por transmisión, ni restricciones de plataformas de terceros, y tenés la propiedad total de los datos de tu audiencia. Ya sea que estés construyendo una plataforma de telemedicina, un aula de e-learning, una subasta en vivo o una transmisión deportiva, Ant Media Server te brinda una base lista para producción que controlás por completo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Ant Media Server CE

WebRTC de latencia ultrabaja

Ingresar y reproducir streams con una latencia de extremo a extremo inferior a 0.5 segundos a través de WebRTC, posibilitando experiencias de video interactivas en tiempo real.

Ingesta multiprotocolo

Aceptá transmisiones en vivo de OBS, FFmpeg, cámaras IP y cualquier fuente compatible con RTMP, SRT o WebRTC sin configuración adicional.

Entrega HLS y CMAF

Servir transmisiones a través de HLS estándar y CMAF LL-HLS para que los espectadores en cualquier dispositivo o CDN puedan ver sin complementos.

Panel de administración integrado

Gestionar aplicaciones de streaming, inspeccionar sesiones en vivo y configurar los ajustes del servidor a través de la consola web integrada en el puerto 5080.

Grabación y VOD

Grabar automáticamente transmisiones en vivo a MP4 o HLS y servirlas como contenido a demanda desde el mismo servidor.

¿Por qué ejecutar Ant Media Server CE en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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