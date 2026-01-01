Implementá Ant Media Server CE con instalación de un solo clic.
Servidor de medios de código abierto que ofrece streaming de WebRTC, RTMP, SRT y HLS en menos de un segundo, con un panel de administración integrado.
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Lo que podés crear con Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition es un motor de streaming de código abierto diseñado para video en vivo de ultra baja latencia. Acepta ingesta a través de RTMP, SRT y WebRTC, y entrega transmisiones a los espectadores mediante WebRTC (latencia de ~0.5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH y RTSP, todo desde un único servidor. Un panel de administración integrado te permite gestionar transmisiones, configurar aplicaciones y monitorear conexiones sin herramientas externas.
El autoalojamiento en tu propio VPS significa que no hay tarifas por transmisión, ni restricciones de plataformas de terceros, y tenés la propiedad total de los datos de tu audiencia. Ya sea que estés construyendo una plataforma de telemedicina, un aula de e-learning, una subasta en vivo o una transmisión deportiva, Ant Media Server te brinda una base lista para producción que controlás por completo.
Funciones principales de Ant Media Server CE
WebRTC de latencia ultrabaja
Ingresar y reproducir streams con una latencia de extremo a extremo inferior a 0.5 segundos a través de WebRTC, posibilitando experiencias de video interactivas en tiempo real.
Ingesta multiprotocolo
Aceptá transmisiones en vivo de OBS, FFmpeg, cámaras IP y cualquier fuente compatible con RTMP, SRT o WebRTC sin configuración adicional.
Entrega HLS y CMAF
Servir transmisiones a través de HLS estándar y CMAF LL-HLS para que los espectadores en cualquier dispositivo o CDN puedan ver sin complementos.
Panel de administración integrado
Gestionar aplicaciones de streaming, inspeccionar sesiones en vivo y configurar los ajustes del servidor a través de la consola web integrada en el puerto 5080.
Grabación y VOD
Grabar automáticamente transmisiones en vivo a MP4 o HLS y servirlas como contenido a demanda desde el mismo servidor.
¿Por qué ejecutar Ant Media Server CE en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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