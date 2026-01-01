Implementá Domoticz con instalación en un clic.
Sistema de automatización del hogar de código abierto liviano para monitorear y controlar dispositivos inteligentes para el hogar.
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Lo que podés crear con Domoticz
Domoticz es un servidor de automatización del hogar liviano que te permite monitorear y controlar una amplia gama de dispositivos inteligentes para el hogar —interruptores, sensores, termostatos, medidores de energía, estaciones meteorológicas y más— todo desde una única interfaz web. Es compatible con cientos de protocolos de hardware e integraciones, incluyendo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 y MQTT, lo que lo hace compatible con la mayoría de los ecosistemas de hogar inteligente populares.
Ejecutar Domoticz en tu propio VPS te da control total sobre tus reglas de automatización, datos históricos de sensores y acceso a dispositivos —sin dependencia de la nube, sin tarifas de suscripción y sin riesgos de privacidad de servicios de terceros. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para implementaciones siempre activas en un VPS modesto.
Funciones principales de Domoticz
Compatibilidad de dispositivos multi-protocolo
Conectá Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT y cientos de otros protocolos de hardware desde una única interfaz unificada.
Motor de reglas de automatización
Creá reglas de automatización basadas en tiempo, impulsadas por eventos y activadas por sensores sin escribir código, manteniendo tu casa funcionando según tu horario.
Monitoreo de energía
Monitoreá el consumo de electricidad, gas y agua en tiempo real con gráficos integrados y almacenamiento de datos históricos impulsado por SQLite.
Tableros de clima y sensores
Visualizá datos de temperatura, humedad, viento, lluvia y calidad del aire de sensores locales o servicios meteorológicos online en paneles personalizables.
Interfaz apta para móviles
Accedé y controlá todos los dispositivos desde cualquier navegador o dispositivo móvil, con notificaciones push opcionales a través de servicios de terceros.
Soporte para plugins y scripting
Ampliar la funcionalidad con plugins de Python y scripts de Lua para integrar hardware personalizado, APIs o lógica de automatización compleja.
¿Por qué ejecutar Domoticz en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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