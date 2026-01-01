Domoticz es un servidor de automatización del hogar liviano que te permite monitorear y controlar una amplia gama de dispositivos inteligentes para el hogar —interruptores, sensores, termostatos, medidores de energía, estaciones meteorológicas y más— todo desde una única interfaz web. Es compatible con cientos de protocolos de hardware e integraciones, incluyendo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 y MQTT, lo que lo hace compatible con la mayoría de los ecosistemas de hogar inteligente populares.

Ejecutar Domoticz en tu propio VPS te da control total sobre tus reglas de automatización, datos históricos de sensores y acceso a dispositivos —sin dependencia de la nube, sin tarifas de suscripción y sin riesgos de privacidad de servicios de terceros. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para implementaciones siempre activas en un VPS modesto.