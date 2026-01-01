Implementá DHIS2 en un clic.
Plataforma de información de salud de código abierto utilizada por servicios nacionales de salud en más de 70 países de todo el mundo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DHIS2
DHIS2 es el sistema de gestión de información de salud de código abierto más grande del mundo, implementado en más de 70 países para capturar, analizar y reportar datos rutinarios de salud, inmunización, vigilancia de enfermedades y logística. Desarrollado por la Universidad de Oslo y una comunidad global de socios del sector público, sustenta programas nacionales de salud que atienden a aproximadamente 2.400 millones de personas.
Alojar DHIS2 en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de pacientes y programas completamente bajo tu jurisdicción, te permite adaptar metadatos, paneles de control e integraciones a los flujos de trabajo locales, y evita las tarifas por usuario asociadas con los proveedores propietarios de HMIS.
Funciones principales de DHIS2
Captura de datos multicanal
Recolectar datos agregados, individuales y de eventos a través de formularios web, clientes Android, SMS e importaciones masivas en miles de instalaciones.
Análisis visual
Creá tablas dinámicas, gráficos, mapas y paneles de control directamente desde los datos recopilados sin exportar a herramientas externas.
Programas de seguimiento
Seguí casos individuales, beneficiarios y cadenas de suministro a lo largo del tiempo con programas de seguimiento longitudinal configurables.
Gestión de metadatos
Defina unidades organizativas, elementos de datos, indicadores y reglas de validación a través de un modelo flexible adaptado por los ministerios de salud.
API web RESTful
Integrá registros, sistemas de laboratorio y pipelines de informes a través de una API REST documentada y la plataforma de aplicaciones DHIS2.
Android con prioridad sin conexión
El personal de campo registra datos sin conexión con la aplicación DHIS2 Android Capture y sincroniza cuando recupera la conectividad.
¿Por qué ejecutar DHIS2 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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