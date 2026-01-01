LocalAI es una alternativa gratuita y de código abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en tu propia infraestructura. Implementa la especificación de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicación creada para OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras — puede cambiar a LocalAI modificando una única URL de endpoint sin necesidad de cambios en el código. Soporta modelos de lenguaje a través de llama.cpp, generación de imágenes a través de Stable Diffusion y transcripción de audio a través de Whisper, todo servido desde un único contenedor con una galería de modelos y una interfaz de chat integradas.

Alojar LocalAI por tu cuenta significa que tus prompts, respuestas y contenido generado nunca salen de tu servidor. No hay costos por token, ni límites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace práctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producción conscientes de los costos.