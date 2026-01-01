Implementá LocalAI con instalación en un clic.
Servidor de inferencia autohospedado, compatible con la API de OpenAI, que ejecuta LLMs, generación de imágenes y transcripción de audio en tu propio hardware.
Elegí un plan VPS para LocalAI
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LocalAI
LocalAI es una alternativa gratuita y de código abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en tu propia infraestructura. Implementa la especificación de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicación creada para OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras — puede cambiar a LocalAI modificando una única URL de endpoint sin necesidad de cambios en el código. Soporta modelos de lenguaje a través de llama.cpp, generación de imágenes a través de Stable Diffusion y transcripción de audio a través de Whisper, todo servido desde un único contenedor con una galería de modelos y una interfaz de chat integradas.
Alojar LocalAI por tu cuenta significa que tus prompts, respuestas y contenido generado nunca salen de tu servidor. No hay costos por token, ni límites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace práctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producción conscientes de los costos.
Funciones principales de LocalAI
Compatible con la API de OpenAI
Reemplazá directamente las llamadas a la API de OpenAI sin cambiar el código de la aplicación — solo tenés que actualizar la URL base y cambiar la clave de la API.
Inferencia Multimodal
Ejecutá modelos de lenguaje, generación de imágenes (Stable Diffusion) y transcripción de audio (Whisper) desde un único servidor bajo una API unificada.
Galería de modelos integrada
Navegá, descargá y activá modelos preconfigurados a través de la interfaz web sin escribir archivos de configuración ni ejecutar comandos de CLI.
Operación solo con CPU
Funciona en hardware VPS estándar sin requisitos de GPU — la aceleración de GPU es compatible cuando está disponible, pero nunca es obligatoria.
Sin costos de tokens
Inferencia ilimitada sin precios por solicitud, cuotas de uso ni facturación — tu único costo es el VPS que lo ejecuta.
¿Por qué ejecutar LocalAI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente