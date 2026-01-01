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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con LocalAI

LocalAI es una alternativa gratuita y de código abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en tu propia infraestructura. Implementa la especificación de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicación creada para OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras — puede cambiar a LocalAI modificando una única URL de endpoint sin necesidad de cambios en el código. Soporta modelos de lenguaje a través de llama.cpp, generación de imágenes a través de Stable Diffusion y transcripción de audio a través de Whisper, todo servido desde un único contenedor con una galería de modelos y una interfaz de chat integradas.

Alojar LocalAI por tu cuenta significa que tus prompts, respuestas y contenido generado nunca salen de tu servidor. No hay costos por token, ni límites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace práctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producción conscientes de los costos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de LocalAI

Compatible con la API de OpenAI

Reemplazá directamente las llamadas a la API de OpenAI sin cambiar el código de la aplicación — solo tenés que actualizar la URL base y cambiar la clave de la API.

Inferencia Multimodal

Ejecutá modelos de lenguaje, generación de imágenes (Stable Diffusion) y transcripción de audio (Whisper) desde un único servidor bajo una API unificada.

Galería de modelos integrada

Navegá, descargá y activá modelos preconfigurados a través de la interfaz web sin escribir archivos de configuración ni ejecutar comandos de CLI.

Operación solo con CPU

Funciona en hardware VPS estándar sin requisitos de GPU — la aceleración de GPU es compatible cuando está disponible, pero nunca es obligatoria.

Sin costos de tokens

Inferencia ilimitada sin precios por solicitud, cuotas de uso ni facturación — tu único costo es el VPS que lo ejecuta.

¿Por qué ejecutar LocalAI en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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