Implementá Apache Gravitino con instalación en un clic.
Lago de metadatos de código abierto que unifica catálogos, esquemas y tablas de Iceberg, Hive, MySQL y PostgreSQL detrás de una única API.
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Lo que podés crear con Apache Gravitino
Apache Gravitino es un lago de metadatos federado y geodistribuido que ofrece a los equipos de datos un único lugar para gestionar tablas, esquemas, conjuntos de archivos, modelos y políticas de acceso en catálogos heterogéneos. A diferencia de un Hive Metastore tradicional, Gravitino federa los catálogos existentes sin copiar metadatos y los expone a través de una API REST unificada y una interfaz de usuario web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink y Doris puedan consultar la misma vista lógica.
Alojar Gravitino en tu propio VPS mantiene el linaje sensible, las definiciones de esquema y las asignaciones de credenciales dentro de tu entorno y evita el costo recurrente de los servicios de metadatos gestionados. El endpoint de catálogo REST de Iceberg incluido está listo para respaldar tablas de lakehouse de forma inmediata.
Funciones principales de Apache Gravitino
Lago de metadatos unificado
Federar catálogos de Iceberg, Hive, JDBC y sistemas de archivos detrás de una única API REST y un espacio de nombres de tres niveles metalake.catalog.schema.
Iceberg REST integrado
Proporciona un endpoint de catálogo REST de Iceberg en el puerto 9001 para que Spark, Flink y Trino puedan leer y escribir tablas de Iceberg sin un servicio externo.
UI web moderna
Explorá metalakes, catálogos, esquemas y tablas, editá propiedades e inspeccioná el linaje desde una consola web integrada — no se requiere ningún contenedor adicional.
Compatibilidad multimotor
Los conectores de Trino, Spark, Flink, Doris y PyIceberg se comunican con Gravitino para que los mismos metadatos impulsen las cargas de trabajo SQL, por lotes y de streaming.
Catálogos de conjuntos de archivos y de modelos
Gestiona conjuntos de archivos no estructurados y metadatos de modelos de ML junto con tablas, otorgando a las cargas de trabajo de IA y lakehouse un único plano de gobernanza.
¿Por qué ejecutar Apache Gravitino en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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