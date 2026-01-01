Hasta un 70% de descuento en Apache Gravitino

Implementá Apache Gravitino con instalación en un clic.

Lago de metadatos de código abierto que unifica catálogos, esquemas y tablas de Iceberg, Hive, MySQL y PostgreSQL detrás de una única API.

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VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
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Implementá Apache Gravitino con instalación en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
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Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
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Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
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Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Apache Gravitino

Apache Gravitino es un lago de metadatos federado y geodistribuido que ofrece a los equipos de datos un único lugar para gestionar tablas, esquemas, conjuntos de archivos, modelos y políticas de acceso en catálogos heterogéneos. A diferencia de un Hive Metastore tradicional, Gravitino federa los catálogos existentes sin copiar metadatos y los expone a través de una API REST unificada y una interfaz de usuario web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink y Doris puedan consultar la misma vista lógica.

Alojar Gravitino en tu propio VPS mantiene el linaje sensible, las definiciones de esquema y las asignaciones de credenciales dentro de tu entorno y evita el costo recurrente de los servicios de metadatos gestionados. El endpoint de catálogo REST de Iceberg incluido está listo para respaldar tablas de lakehouse de forma inmediata.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apache Gravitino

Lago de metadatos unificado

Federar catálogos de Iceberg, Hive, JDBC y sistemas de archivos detrás de una única API REST y un espacio de nombres de tres niveles metalake.catalog.schema.

Iceberg REST integrado

Proporciona un endpoint de catálogo REST de Iceberg en el puerto 9001 para que Spark, Flink y Trino puedan leer y escribir tablas de Iceberg sin un servicio externo.

UI web moderna

Explorá metalakes, catálogos, esquemas y tablas, editá propiedades e inspeccioná el linaje desde una consola web integrada — no se requiere ningún contenedor adicional.

Compatibilidad multimotor

Los conectores de Trino, Spark, Flink, Doris y PyIceberg se comunican con Gravitino para que los mismos metadatos impulsen las cargas de trabajo SQL, por lotes y de streaming.

Catálogos de conjuntos de archivos y de modelos

Gestiona conjuntos de archivos no estructurados y metadatos de modelos de ML junto con tablas, otorgando a las cargas de trabajo de IA y lakehouse un único plano de gobernanza.

¿Por qué ejecutar Apache Gravitino en Hostinger?

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Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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