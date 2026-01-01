Implementar Snipe-IT en un clic.
Gestión de activos de TI de código abierto gratuita para el seguimiento de hardware, licencias de software y depreciación en toda su organización.
Elegí un plan VPS para Snipe-IT
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Snipe-IT
Snipe-IT es un potente sistema de gestión de activos de TI de código abierto, construido sobre Laravel, que ayuda a las organizaciones a rastrear activos de hardware, licencias de software, accesorios y consumibles a lo largo de su ciclo de vida. Con más de 13.000 estrellas en GitHub, ofrece características de nivel empresarial que incluyen flujos de trabajo de entrada/salida, seguimiento de depreciación, gestión de garantías e informes completos, todo sin costosas tarifas de licencia.
Alojar Snipe-IT en tu propio VPS te da la propiedad completa de datos sensibles de activos y licencias sin costos recurrentes por usuario o por activo. La implementación respaldada por MariaDB se adapta desde pequeños equipos hasta grandes empresas, manejando miles de activos mientras mantiene consultas rápidas para escaneo de códigos de barras, informes e integraciones de API REST.
Funciones principales de Snipe-IT
Retiro/Devolución de Activos
Rastree exactamente quién tiene qué activo en cualquier momento con un flujo de trabajo simplificado de registro de entrada y salida y notificaciones automáticas por correo electrónico.
Gestión de Licencias
Administrar claves de licencia de software, cantidad de puestos y fechas de renovación para mantener el cumplimiento y evitar la sobrelicencia o la infralicencia.
Seguimiento de la depreciación
Calcular la depreciación de activos utilizando los métodos de línea recta o de saldo decreciente para una contabilidad y reportes financieros precisos.
Código de barras y Códigos QR
Generá y escaneá códigos de barras o códigos QR para cada activo, lo que permite auditorías físicas rápidas y una gestión de inventario amigable con dispositivos móviles.
API REST e Informes
Exportar datos a CSV o Excel e integrar con sistemas externos a través de una API REST completa para flujos de trabajo de automatización e inteligencia de negocio.
¿Por qué ejecutar Snipe-IT en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto todo en uno con interfaz de usuario web, editor de ACL y monitoreo en vivo