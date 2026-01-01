Snipe-IT es un potente sistema de gestión de activos de TI de código abierto, construido sobre Laravel, que ayuda a las organizaciones a rastrear activos de hardware, licencias de software, accesorios y consumibles a lo largo de su ciclo de vida. Con más de 13.000 estrellas en GitHub, ofrece características de nivel empresarial que incluyen flujos de trabajo de entrada/salida, seguimiento de depreciación, gestión de garantías e informes completos, todo sin costosas tarifas de licencia.

Alojar Snipe-IT en tu propio VPS te da la propiedad completa de datos sensibles de activos y licencias sin costos recurrentes por usuario o por activo. La implementación respaldada por MariaDB se adapta desde pequeños equipos hasta grandes empresas, manejando miles de activos mientras mantiene consultas rápidas para escaneo de códigos de barras, informes e integraciones de API REST.