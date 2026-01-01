Implementá Dataline con instalación en un clic.
Herramienta de chat SQL con IA que te permite consultar y visualizar cualquier base de datos usando lenguaje natural.
Elegí un plan VPS para Dataline
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dataline
Dataline es una herramienta de análisis de datos de código abierto que prioriza la privacidad y que traduce lenguaje natural en consultas SQL, permitiéndote explorar bases de datos sin escribir una sola línea de SQL. Conectá PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, archivos CSV o Excel y hacé preguntas en inglés simple para obtener resultados instantáneos y visualizaciones automáticas.
A diferencia de las plataformas de análisis en la nube, alojar Dataline en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles bajo tu control total. No hay límites de uso, ni tarifas por usuario, ni dependencia de un proveedor — solo una interfaz de consulta inteligente que funciona con tu clave API de LLM preferida.
Funciones principales de Dataline
Consultas en lenguaje natural
Escribí preguntas en inglés simple y Dataline genera el SQL, lo ejecuta y devuelve resultados formateados en segundos.
Soporte para múltiples bases de datos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel y más desde una única interfaz sin cambiar de herramientas.
Generación automática de gráficos
Pedí un gráfico en tu prompt y Dataline genera una visualización directamente del resultado de la consulta.
Arquitectura primero la privacidad
Todos los datos permanecen en tu propio servidor, dándote control total sobre información comercial sensible sin exposición a terceros.
Historial de consultas
Guardá y volvé a consultar búsquedas y resultados anteriores sin volver a tipear las indicaciones, creando una biblioteca personal de análisis con el tiempo.
¿Por qué ejecutar Dataline en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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