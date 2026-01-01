Dataline es una herramienta de análisis de datos de código abierto que prioriza la privacidad y que traduce lenguaje natural en consultas SQL, permitiéndote explorar bases de datos sin escribir una sola línea de SQL. Conectá PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, archivos CSV o Excel y hacé preguntas en inglés simple para obtener resultados instantáneos y visualizaciones automáticas.

A diferencia de las plataformas de análisis en la nube, alojar Dataline en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles bajo tu control total. No hay límites de uso, ni tarifas por usuario, ni dependencia de un proveedor — solo una interfaz de consulta inteligente que funciona con tu clave API de LLM preferida.