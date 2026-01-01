Implementá Quickwit con instalación en un clic.
Motor de búsqueda nativo de la nube para observabilidad — una alternativa de código abierto a Datadog, Elasticsearch, Loki y Tempo.
Elegí un plan VPS para Quickwit
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Quickwit
Quickwit es un motor de búsqueda distribuido de código abierto escrito en Rust y diseñado específicamente para la gestión de logs, el rastreo distribuido y las cargas de trabajo de observabilidad a cualquier escala. Desacopla el cómputo del almacenamiento, indexando datos directamente en el almacenamiento de objetos para que los equipos puedan mantener meses o años de telemetría en línea por una fracción del costo de las pilas de logs tradicionales.
Alojar Quickwit en tu propio VPS te da control total sobre tu pipeline de observabilidad, compatibilidad nativa con OpenTelemetry y Jaeger, y una fuente de datos de Grafana — sin precios por host, límites de retención o dependencia de proveedor (vendor lock-in) asociados a las plataformas de observabilidad SaaS.
Funciones principales de Quickwit
OpenTelemetry nativo
Ingerir registros y trazas directamente a través de OTLP gRPC y HTTP sin sidecars ni mapeo de esquemas, y luego consultarlos en segundos.
Compatible con Jaeger
La API gRPC de Jaeger integrable permite que la UI y los clientes existentes de Jaeger consulten trazas respaldadas por Quickwit sin cambios en la aplicación.
Búsqueda en menos de un segundo
La indexación impulsada por Tantivy ofrece consultas de texto completo y estructuradas sobre terabytes de registros y trazas con respuestas de baja latencia.
Backend de almacenamiento de objetos
Indexa datos directamente en almacenamiento compatible con S3 para que la retención sea económica y elástica — conservá meses de telemetría sin SSDs caros.
Fuente de datos de Grafana
El plugin oficial de Grafana convierte a Quickwit en una fuente de logs y trazas de primera clase junto con los dashboards de Prometheus y Loki.
Ingesta sin esquema
El mapeo dinámico te permite ingerir JSON semiestructurado sin definir un esquema de antemano, con esquemas estrictos opcionales cuando los necesites.
¿Por qué ejecutar Quickwit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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