Quickwit es un motor de búsqueda distribuido de código abierto escrito en Rust y diseñado específicamente para la gestión de logs, el rastreo distribuido y las cargas de trabajo de observabilidad a cualquier escala. Desacopla el cómputo del almacenamiento, indexando datos directamente en el almacenamiento de objetos para que los equipos puedan mantener meses o años de telemetría en línea por una fracción del costo de las pilas de logs tradicionales.

Alojar Quickwit en tu propio VPS te da control total sobre tu pipeline de observabilidad, compatibilidad nativa con OpenTelemetry y Jaeger, y una fuente de datos de Grafana — sin precios por host, límites de retención o dependencia de proveedor (vendor lock-in) asociados a las plataformas de observabilidad SaaS.