Implementá Mage AI con instalación en un clic.
Plataforma moderna de pipelines de datos para crear, ejecutar y gestionar flujos ETL con Python, SQL y R.
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Lo que podés crear con Mage AI
Mage AI es una plataforma de pipelines de datos de próxima generación que combina un entorno de desarrollo tipo notebook con orquestación de nivel de producción. Los ingenieros y analistas de datos crean pipelines ETL usando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental y luego los programan y monitorean a escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayoría de las configuraciones de la pila de datos.
Alojar Mage AI en tu propio VPS mantiene los datos de producción sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecución y les da a los equipos un entorno de pipeline dedicado que escala con sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.
Funciones principales de Mage AI
Desarrollo estilo Notebook
Construí y probá bloques de pipeline interactivamente en un IDE de navegador antes de promocionarlos a corridas de producción programadas.
Soporte para Python, SQL y R
Escribí la lógica de transformación en el lenguaje que tu equipo ya usa, mezclando bloques de Python y SQL en el mismo pipeline.
Orquestación Integrada
Programar pipelines, definir dependencias entre tareas y monitorear ejecuciones desde un panel de control de orquestación unificado.
Amplias Integraciones
Conectate a bases de datos, almacenes de datos, almacenamiento en la nube y APIs con conectores prediseñados que cubren la mayoría de las herramientas del stack de datos.
Git integrado
Código de pipeline con control de versiones, con soporte nativo de Git para desarrollo colaborativo y seguimiento de cambios.
¿Por qué ejecutar Mage AI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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