Implementá Paperless-ngx con una instalación en un clic.
Sistema de gestión documental de código abierto que escanea, indexa con OCR y archiva tus documentos en una biblioteca digital totalmente buscable.
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Lo que podés crear con Paperless-ngx
Paperless-ngx es un sistema de gestión documental mantenido por la comunidad que transforma el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Procesa automáticamente imágenes escaneadas y PDFs con OCR, clasifica documentos y aplica etiquetas para que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. Gotenberg y Apache Tika manejan documentos de Office y formatos complejos que los pipelines de OCR estándar no detectan.
Alojar Paperless-ngx en tu propio VPS mantiene tus registros financieros sensibles, contratos y documentos personales en tu propia infraestructura, nunca en una nube de terceros. Los recursos dedicados del VPS aseguran un procesamiento OCR rápido incluso para grandes lotes de documentos, mientras que los volúmenes persistentes protegen todo tu archivo y base de datos a través de actualizaciones y reinicios.
Funciones principales de Paperless-ngx
Indexación OCR automática
Cada documento subido es escaneado automáticamente con OCR para que su texto completo sea indexado y se pueda buscar a los pocos segundos de la carga, sin importar si llegó como un PDF o una imagen escaneada.
Clasificación Inteligente
Paperless-ngx aprende de los patrones de tu organización y aplica automáticamente etiquetas, corresponsales y tipos de documento basándose en el contenido, reduciendo la clasificación manual a casi cero.
Búsqueda de texto completo
Buscá en el contenido completo de cada documento de tu archivo con filtrado avanzado por fecha, etiqueta, corresponsal y tipo de documento para una recuperación precisa.
Acceso multiusuario
Los controles de permisos granulares permiten que múltiples usuarios compartan el mismo archivo con acceso basado en roles, lo que lo hace adecuado tanto para equipos pequeños como para hogares familiares.
Soporte para Documentos de Oficina
La integración de Gotenberg y Apache Tika maneja formatos de Word, Excel y otros de Office junto con PDFs e imágenes, brindándote un único archivo para todos los tipos de documentos.
¿Por qué ejecutar Paperless-ngx en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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