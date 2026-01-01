MQTTX Web es un cliente MQTT 5.0 de código abierto de EMQX que se ejecuta completamente en el navegador, permitiendo a los ingenieros conectarse a cualquier broker MQTT a través de WebSocket para inspeccionar temas, publicar cargas útiles y validar flujos de mensajes IoT en segundos. A diferencia de la edición de escritorio, MQTTX Web no requiere instalación — abrir la URL desplegada es todo lo que los equipos necesitan para empezar a depurar brokers desde cualquier laptop o tablet.

Alojar MQTTX Web en tu propio VPS pone un cliente WebSocket privado y siempre disponible en una URL que tu equipo controla, sin que un endpoint alojado por terceros registre tus credenciales de broker y sin depender de la instancia pública de emqx.io. Los perfiles de conexión se almacenan localmente en cada navegador, por lo que el despliegue en sí es sin estado y fácil de actualizar.