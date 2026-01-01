Implementá MQTTX con una instalación en un clic.
Cliente MQTT 5.0 basado en navegador para depurar brokers y probar conexiones IoT WebSocket sin instalaciones locales.
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Lo que podés crear con MQTTX
MQTTX Web es un cliente MQTT 5.0 de código abierto de EMQX que se ejecuta completamente en el navegador, permitiendo a los ingenieros conectarse a cualquier broker MQTT a través de WebSocket para inspeccionar temas, publicar cargas útiles y validar flujos de mensajes IoT en segundos. A diferencia de la edición de escritorio, MQTTX Web no requiere instalación — abrir la URL desplegada es todo lo que los equipos necesitan para empezar a depurar brokers desde cualquier laptop o tablet.
Alojar MQTTX Web en tu propio VPS pone un cliente WebSocket privado y siempre disponible en una URL que tu equipo controla, sin que un endpoint alojado por terceros registre tus credenciales de broker y sin depender de la instancia pública de emqx.io. Los perfiles de conexión se almacenan localmente en cada navegador, por lo que el despliegue en sí es sin estado y fácil de actualizar.
Funciones principales de MQTTX
Soporte completo de MQTT 5.0
Probá cada característica de MQTT 5.0, incluyendo propiedades, códigos de razón, suscripciones compartidas y patrones de solicitud-respuesta, contra cualquier broker compatible.
Conectividad WebSocket
Conéctese a brokers MQTT a través de WS y WSS directamente desde el navegador, ideal para validar gateways IoT y clientes web que dependen del transporte WebSocket.
Espacio de trabajo multibróker
Guardá y alterná entre perfiles de conexión para brokers de producción, staging y locales sin salir de la pestaña ni reconfigurar las credenciales cada vez.
Publicación y suscripción a temas
Suscribite a temas comodín, publicá cargas útiles JSON, de texto plano o Base64, e inspeccioná el historial de mensajes con metadatos de QoS, retenidos y de marca de tiempo.
Acceso sin instalación
Compartí la URL desplegada con tu equipo para darle a cada ingeniero un cliente MQTT sin distribuir binarios de escritorio ni gestionar versiones de paquetes.
Almacenamiento de datos del lado del cliente
La configuración de conexión y el historial de mensajes permanecen en el navegador a través de localStorage, por lo que el servidor no guarda credenciales de broker y se mantiene sin estado entre actualizaciones.
¿Por qué ejecutar MQTTX en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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