Implementá Trek en un clic.
Planificador de viajes colaborativo en tiempo real autoalojado con mapas interactivos, presupuestos, listas de equipaje, diarios y asistencia de IA.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Trek
Trek is an open-source, self-hosted travel planning platform that combines real-time collaboration with everything you need to organize a trip in a single interface. Drag-and-drop day planners, interactive maps with photo markers, weather forecasts, multi-currency budgets, packing lists, and a magazine-style travel journal all sit alongside reservations, document storage, and PDF export.
Unlike commercial planning apps that lock your itineraries and photos behind subscription tiers, Trek runs entirely on infrastructure you control. Real-time WebSocket sync keeps companions and family members coordinated as plans evolve, optional OIDC single sign-on integrates with existing identity providers, and a built-in MCP server lets AI assistants help plan, pack, and budget without sending sensitive data to third parties.
Funciones principales de Trek
Colaboración en tiempo real
La sincronización WebSocket envía cada edición de itinerario, nota y cambio de presupuesto a cada viajero conectado al instante, para que los co-planificadores siempre vean el mismo plan.
Mapas de viaje interactivos
Los mapas de Leaflet o Mapbox GL con edificios 3D, terreno, visualización de rutas, marcadores de fotos y agrupamiento convierten itinerarios planos en un plan visual.
Presupuestos y listas de empaque
Registrá gastos por categoría con divisiones por persona y por día, compatibilidad con múltiples monedas, plantillas de lista para empacar y seguimiento opcional del peso del equipaje.
Diario de viaje y atlas
Registrá tus viajes en un diario estilo revista con fotos y sensaciones, y visualizá los países visitados, rachas y estadísticas en un mapa mundial.
SSO y 2FA
Conectá cualquier proveedor OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — y protegé las cuentas con autenticación de dos factores basada en TOTP y códigos de respaldo.
IA vía servidor MCP
Servidor MCP autenticado con OAuth 2.1 y más de 150 herramientas que permite a los asistentes de IA crear viajes, armar listas de equipaje y gestionar presupuestos con permisos específicos.
¿Por qué ejecutar Trek en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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