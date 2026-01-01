Implementá LinkStack con un clic.
Plataforma de enlaces en la biografía autohospedada para crear landing pages de marca con enlaces ilimitados y control total del diseño.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LinkStack
LinkStack es una plataforma de link en la bio de código abierto que permite a creadores, empresas y organizaciones centralizar todos sus enlaces importantes en una única página de destino personalizable. Desarrollado con PHP y Laravel, ofrece enlaces ilimitados, temas personalizados, íconos de redes sociales, análisis de clics y soporte multiusuario de forma predeterminada — características que alternativas comerciales como Linktree suelen bloquear detrás de planes de pago.
Alojar LinkStack en tu propio VPS mantiene las analíticas de visitantes, los datos de clics y la configuración de la página completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción por página, sin publicidad inyectada en los planes gratuitos y sin riesgo de que tu link en la bio sea suspendido por una plataforma de terceros. Conectá un dominio personalizado a través de Traefik y la página se convierte en una parte completamente personalizada de tu propia infraestructura.
Funciones principales de LinkStack
Links ilimitados
Agregá tantos enlaces, secciones y páginas como necesites sin límites mensuales, límites de ítems o tarifas por enlace de un proveedor de SaaS.
Temas personalizados
Elegí entre temas preestablecidos o rediseñá completamente las páginas con CSS personalizado, fondos, formas de botones y animaciones para que coincidan con tu marca.
Estadísticas integradas
Registrá las visitas a la página y la cantidad de clics por enlace dentro del panel de administración sin inyectar píxeles de seguimiento de terceros en los navegadores de tus visitantes.
Soporte multiusuario
Aloje páginas para equipos enteros o agencias con cuentas de usuario separadas, acceso basado en roles y administración centralizada en una sola instancia.
Iconos sociales y personalizados
Agregá íconos para las principales redes sociales, además de íconos personalizados subidos, para que los enlaces se mantengan visualmente consistentes y sean reconocibles al instante.
Actualizador en 1 clic
Aplicá nuevas versiones directamente desde el panel de administración con el actualizador integrado, manteniendo tu instancia actualizada sin reconstruir el contenedor.
¿Por qué ejecutar LinkStack en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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