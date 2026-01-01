Apache Solr es una plataforma de búsqueda de código abierto de eficacia probada, construida sobre Apache Lucene y utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Maneja búsquedas de texto completo, navegación facetada, resaltado de resultados, búsqueda espacial y gestión de documentos enriquecidos, todo a través de una API REST que funciona con cualquier lenguaje o framework.

Autoalojar Solr en tu propio VPS te brinda control total sobre tu infraestructura de búsqueda, privacidad de datos y optimización del rendimiento, sin tarifas por consulta ni dependencia de un proveedor. Ya sea que necesites búsqueda en el sitio, descubrimiento de productos para e-commerce o recuperación de documentos empresariales, el ecosistema maduro de Solr y su esquema extensible lo convierten en una base probada.