Implementá Apache Solr con instalación en un clic.
Plataforma de búsqueda de código abierto de nivel empresarial que potencia la búsqueda de texto completo, la navegación facetada y la indexación en tiempo real para cualquier aplicación.
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Lo que podés crear con Apache Solr
Apache Solr es una plataforma de búsqueda de código abierto de eficacia probada, construida sobre Apache Lucene y utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Maneja búsquedas de texto completo, navegación facetada, resaltado de resultados, búsqueda espacial y gestión de documentos enriquecidos, todo a través de una API REST que funciona con cualquier lenguaje o framework.
Autoalojar Solr en tu propio VPS te brinda control total sobre tu infraestructura de búsqueda, privacidad de datos y optimización del rendimiento, sin tarifas por consulta ni dependencia de un proveedor. Ya sea que necesites búsqueda en el sitio, descubrimiento de productos para e-commerce o recuperación de documentos empresariales, el ecosistema maduro de Solr y su esquema extensible lo convierten en una base probada.
Funciones principales de Apache Solr
Búsqueda de texto completo
El análisis de texto potenciado por Lucene, con tokenización, lematización, sinónimos y ajuste de relevancia, ofrece resultados precisos en grandes colecciones de documentos.
Navegación facetada
El facetado nativo permite a los usuarios refinar la búsqueda por categoría, precio, fecha o cualquier campo indexado — el motor estándar detrás de las interfaces de comercio electrónico y filtrado de contenido.
Indexación en tiempo real
Los documentos indexados se vuelven buscables en segundos, lo que permite búsquedas casi en tiempo real para aplicaciones que requieren resultados actualizados.
Manejo de Documentos Enriquecidos
La integración incorporada de Apache Tika extrae e indexa automáticamente texto de archivos PDF, documentos de Word, HTML y más de mil otros formatos de archivo.
REST API
Consultá y actualizá el índice vía HTTP con respuestas JSON, XML o CSV — no se requiere ninguna biblioteca cliente específica de Solr para integrarse con cualquier stack.
¿Por qué ejecutar Apache Solr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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