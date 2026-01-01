Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de código abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a través de un panel web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean tu historial de vuelos detrás de suscripciones o límites de carga, cada vuelo, número de serie de batería y muestra de telemetría permanece en tu propio servidor, y los análisis se ejecutan localmente con submuestreo automático para conjuntos de datos muy grandes.

Alojar Open Dronelog en tu propio VPS mantiene las rutas de vuelo identificables personalmente, los números de serie de los drones y el historial de baterías completamente bajo tu control. Podés sincronizar registros automáticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulación A4 imprimibles para las autoridades y compartir una única instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.