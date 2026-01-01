Implementá Open Dronelog con instalación de un clic.
Analizador autoalojado para registros de vuelo de drones DJI y Litchi con mapas 3D, gráficos de telemetría y reportes de vuelo imprimibles.
Elegí un plan VPS para Open Dronelog
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Open Dronelog
Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de código abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a través de un panel web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean tu historial de vuelos detrás de suscripciones o límites de carga, cada vuelo, número de serie de batería y muestra de telemetría permanece en tu propio servidor, y los análisis se ejecutan localmente con submuestreo automático para conjuntos de datos muy grandes.
Alojar Open Dronelog en tu propio VPS mantiene las rutas de vuelo identificables personalmente, los números de serie de los drones y el historial de baterías completamente bajo tu control. Podés sincronizar registros automáticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulación A4 imprimibles para las autoridades y compartir una única instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.
Funciones principales de Open Dronelog
Importación de Registros Multiformato
Importar archivos .txt de DJI, CSV de Litchi y exportaciones de Airdata con detección automática de unidades, deduplicación inteligente y plugins de análisis de terceros opcionales.
Mapas de Vuelo Interactivos
Reproducí vuelos en un mapa 3D con capas seleccionables de Satélite, Topográficas u OpenStreetMap, control de velocidad variable y visualización en vivo de los sticks del control remoto.
Gráficos de telemetría
Gráficos sincronizados de arrastrar para hacer zoom para altura, velocidad, voltajes de las celdas de la batería, actitud, señal RC, GPS y distancia al punto de origen para cada vuelo.
Seguimiento del estado de la batería
El conteo de ciclos por batería, el historial de capacidad de carga completa y las tendencias de minutos de uso te ayudan a detectar la degradación antes de que una batería falle en vuelo.
Informes de Vuelo Imprimibles
Generar informes HTML A4 configurables con grupos de campos seleccionables, datos meteorológicos y agrupación día a día que se imprimen directamente a PDF para las autoridades.
Almacenamiento local prioritario
Todos los vuelos residen en una base de datos local de DuckDB con exportación a CSV, JSON, GPX y KML, además de copia de seguridad y restauración completas — no se requiere subir a la nube.
¿Por qué ejecutar Open Dronelog en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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