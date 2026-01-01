Jellyseerr es una interfaz de solicitud y gestión de contenido para servidores multimedia autoalojados, diseñada para ofrecer a los usuarios una forma pulcra de descubrir y solicitar contenido sin acceso directo a Sonarr o Radarr. Los usuarios navegan por un catálogo completo, envían solicitudes y reciben notificaciones cuando el contenido está disponible, mientras que los administradores aprueban las solicitudes y gestionan su cumplimiento a través de un panel limpio.

Alojar Jellyseerr en tu propio servidor multimedia mantiene todo el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y las credenciales de integración en tu propio VPS. Los usuarios pueden navegar y solicitar contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo, con inicio de sesión único desde sus cuentas existentes de Jellyfin, Emby o Plex, lo que hace que la experiencia sea fluida desde el momento en que inician sesión.