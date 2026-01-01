Implementá Jellyseerr con instalación en un clic.
Herramienta de gestión de solicitudes de contenido que permite a los usuarios descubrir y solicitar películas y series para Jellyfin, Emby y Plex.
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Lo que podés crear con Jellyseerr
Jellyseerr es una interfaz de solicitud y gestión de contenido para servidores multimedia autoalojados, diseñada para ofrecer a los usuarios una forma pulcra de descubrir y solicitar contenido sin acceso directo a Sonarr o Radarr. Los usuarios navegan por un catálogo completo, envían solicitudes y reciben notificaciones cuando el contenido está disponible, mientras que los administradores aprueban las solicitudes y gestionan su cumplimiento a través de un panel limpio.
Alojar Jellyseerr en tu propio servidor multimedia mantiene todo el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y las credenciales de integración en tu propio VPS. Los usuarios pueden navegar y solicitar contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo, con inicio de sesión único desde sus cuentas existentes de Jellyfin, Emby o Plex, lo que hace que la experiencia sea fluida desde el momento en que inician sesión.
Funciones principales de Jellyseerr
Jellyfin SSO
Los usuarios inician sesión con sus credenciales existentes de Jellyfin, Emby o Plex; no se requiere la creación de una cuenta separada para los usuarios de su servidor multimedia existente.
Integración con Sonarr y Radarr
Las solicitudes aprobadas se envían directamente a Sonarr o Radarr para descarga automática y adición a la biblioteca sin pasos manuales del administrador.
Flujo de trabajo de aprobación de solicitudes
Los administradores revisan las solicitudes pendientes desde un panel central y las aprueban o deniegan con un solo clic antes de que comience el cumplimiento.
Permisos granulares
El control de acceso basado en roles con cuotas y límites de solicitudes por usuario evita que un solo usuario sature las colas de descarga.
Notificaciones Multicanal
Notificar a los usuarios a través de Discord, Telegram, Slack, correo electrónico, Pushover y webhooks cuando el contenido solicitado esté disponible para ver.
¿Por qué ejecutar Jellyseerr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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