OpenPanel es una plataforma de análisis autohospedada diseñada para equipos de producto que buscan insights con la profundidad de Mixpanel sin los costos de SaaS ni la exposición de datos a terceros. Rastrea eventos personalizados, crea perfiles de usuario y ofrece paneles en tiempo real que cubren embudos, cohortes, resultados de pruebas A/B y repeticiones de sesiones — todo desde una única interfaz.

Implementar en tu propio VPS pone los datos de eventos brutos completamente bajo tu control. No hay tarifas por evento, sin límites de muestreo y no es necesario enrutar los datos de usuario a través de servicios externos. ClickHouse impulsa el backend de análisis, por lo que los paneles se mantienen responsivos a medida que crece el volumen de tus eventos.