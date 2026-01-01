Implementá OpenPanel en un clic.
Análisis de productos de código abierto que prioriza la privacidad, con seguimiento de eventos, embudos de usuario, repetición de sesiones y paneles en tiempo real.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenPanel
OpenPanel es una plataforma de análisis autohospedada diseñada para equipos de producto que buscan insights con la profundidad de Mixpanel sin los costos de SaaS ni la exposición de datos a terceros. Rastrea eventos personalizados, crea perfiles de usuario y ofrece paneles en tiempo real que cubren embudos, cohortes, resultados de pruebas A/B y repeticiones de sesiones — todo desde una única interfaz.
Implementar en tu propio VPS pone los datos de eventos brutos completamente bajo tu control. No hay tarifas por evento, sin límites de muestreo y no es necesario enrutar los datos de usuario a través de servicios externos. ClickHouse impulsa el backend de análisis, por lo que los paneles se mantienen responsivos a medida que crece el volumen de tus eventos.
Funciones principales de OpenPanel
Paneles en tiempo real
Ver transmisiones de eventos en vivo y métricas clave del producto al instante, sin demoras entre las acciones del usuario y las actualizaciones del panel.
Análisis de embudo
Definí embudos de conversión multipaso para identificar exactamente dónde los usuarios abandonan tus flujos de producto.
Reproducción de sesión
Grabar y reproducir sesiones individuales de usuarios con controles de privacidad incorporados para enmascarar campos de entrada sensibles.
Cohorte y retención
Agrupá a los usuarios por comportamientos o atributos compartidos y medí cómo cambia la interacción a lo largo de diferentes períodos de tiempo.
Test A/B
Registrá las variantes de experimentos directamente en OpenPanel para medir el impacto en la conversión sin herramientas de experimentación externas.
Seguimiento sin cookies
El seguimiento de eventos sin huellas dactilares y sin cookies mantiene tus análisis compatibles con el RGPD sin necesidad de banners de consentimiento de cookies.
¿Por qué ejecutar OpenPanel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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