Implementá Headroom con instalación en un clic.
Proxy de compresión de contexto de código abierto que reduce el uso de tokens de LLM entre un 60 y un 95% para agentes de IA y herramientas de codificación.
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Lo que podés crear con Headroom
Headroom es un middleware de compresión de contexto de código abierto para agentes de IA y aplicaciones impulsadas por LLM. Implementado como un proxy transparente, se interpone entre tu agente y cualquier endpoint de API compatible con OpenAI, comprimiendo automáticamente las salidas de herramientas, registros, fragmentos RAG, archivos e historial de conversación, reduciendo el uso de tokens entre un 60 y un 95% sin pérdida de precisión en la respuesta.
Headroom se integra de forma nativa con Claude Code, Cursor y otras herramientas compatibles con MCP a través de su interfaz de servidor MCP incorporada. El autoalojamiento en tu VPS elimina la exposición de datos a terceros y te da control total sobre a qué backend de IA se conectan tus agentes.
Funciones principales de Headroom
Enormes Ahorros de Token
Comprime las salidas de herramientas, los registros y el historial de conversación antes de enviarlos al LLM, reduciendo el uso de tokens entre un 60 y un 95% sin sacrificar la precisión.
Proxy sin código
Actúa como un proxy de fácil integración entre tu agente y cualquier API compatible con OpenAI — no se necesitan cambios en el SDK para empezar a ahorrar tokens de inmediato.
Deduplicación de contexto
Desduplica automáticamente el contexto compartido entre Claude, Codex, Gemini y otros agentes que se ejecutan en la misma sesión.
Soporte de servidor MCP
Expone herramientas de compresión como endpoints MCP, integrándose de forma nativa con Claude Code, Cursor y cualquier agente de codificación compatible con MCP.
Enrutamiento de Backend Personalizado
Enrutá las solicitudes a cualquier backend compatible con OpenAI configurando una única variable de entorno — no se requieren cambios en el código del agente.
¿Por qué ejecutar Headroom en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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