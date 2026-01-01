Implementá Komga en un clic.
Servidor de medios autoalojado para cómics, manga, revistas y libros electrónicos con soporte para OPDS, Kobo Sync y KOReader Sync.
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Lo que podés crear con Komga
Komga es un servidor de medios de código abierto diseñado específicamente para cómics, manga, historietas, revistas y libros electrónicos. Escanea tu biblioteca de formatos CBZ, CBR, EPUB, PDF y otros formatos de archivo, extrae metadatos, genera miniaturas y expone todo a través de un lector web rápido, además de feeds OPDS, Kobo Sync y KOReader Sync para aplicaciones nativas y dispositivos de tinta electrónica.
Alojar Komga en tu propio VPS convierte cualquier carpeta de archivos de cómics y manga en una biblioteca privada y apta para dispositivos móviles que podés leer desde cualquier lugar: en la web, en un dispositivo de tinta electrónica Kobo o KOReader, o a través de aplicaciones compatibles con OPDS como Panels, Chunky y KyBook. No hay tarifas de suscripción, ni DRM, y ninguna plataforma decide qué permanece en tu biblioteca.
Funciones principales de Komga
Cómics y formatos de eBook
Soporta CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB y PDF de forma nativa, con extracción de metadatos de ComicInfo.xml, EPUB OPF y etiquetas de ComicRack.
Lector web integrado
Lector web rápido y responsivo con modo de doble página, diseños ajustados al ancho y ajustados a la altura, y sincronización del progreso de lectura entre dispositivos.
Feeds OPDS
Los endpoints OPDS v1 y v2 hacen que Komga sea compatible con lectores nativos como Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, y docenas de otros, listo para usar.
Kobo y KOReader sincronizan
La compatibilidad nativa con Kobo Sync y KOReader Sync envía contenido nuevo y recuerda la posición de lectura en dispositivos de tinta electrónica sin necesidad de cargar archivos manualmente.
Escaneos automáticos de la biblioteca
El monitoreo en vivo del sistema de archivos y los escaneos programados mantienen la biblioteca sincronizada a medida que soltás nuevos archivos de cómics y libros electrónicos en la carpeta de datos.
Multiusuario y uso compartido
Las bibliotecas por usuario, las restricciones de edad y los roles de compartición solo de lectura permiten que las familias o grupos de lectura compartan un servidor sin interferir entre sí.
¿Por qué ejecutar Komga en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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