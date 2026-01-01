Implementá KitchenOwl con instalación en un clic.
Lista de compras compartida autohospedada, gestor de recetas y planificador de comidas que mantiene a todo el hogar sincronizado desde cualquier dispositivo.
Elegí un plan VPS para KitchenOwl
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con KitchenOwl
KitchenOwl es una app de código abierto autoalojada para listas de compras, recetas y planificación de comidas para hogares. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario (UI) web y móvil de Flutter para mantener las listas de compras, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizados en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar: teléfonos en el supermercado, tablets en la cocina, laptops en cualquier otro lugar.
Alojar KitchenOwl en tu propio VPS mantiene tus hábitos de compra, colecciones de recetas y rutinas del hogar dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un SaaS gratuito que monetiza los datos de compra de los consumidores. La implementación en un solo contenedor viene con SQLite para un bajo consumo de recursos, soporta hogares y recetas ilimitados, y se integra con apps móviles en iOS y Android para editar listas en el supermercado.
Funciones principales de KitchenOwl
Listas de compras compartidas
Listas de compras sincronizadas en tiempo real en teléfonos, tablets y laptops para que todos vean la misma lista mientras compran o planifican.
Recetas y planificación de comidas
Guardá recetas (o importalas desde URLs), planificá comidas en un calendario y generá automáticamente una lista de compras a partir de recetas seleccionadas.
Seguimiento de despensa
Registrá los artículos que ya tenés para que la planificación de comidas pueda restarlos de la lista de compras generada y evitar compras duplicadas.
Múltiples hogares
Gestioná hogares separados en una única instancia, cada uno con listas, recetas y miembros aislados para casas compartidas o familias extendidas.
Apps de iOS y Android
Las aplicaciones móviles propias se conectan a tu instancia autoalojada para actualizaciones rápidas de listas, compras sin conexión y carga de artículos mediante código de barras.
Sugerencias inteligentes
Las sugerencias de artículos y la clasificación inteligente por pasillo aceleran la creación de listas al aprender los artículos que tu hogar suele comprar juntos.
¿Por qué ejecutar KitchenOwl en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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