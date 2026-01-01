KitchenOwl es una app de código abierto autoalojada para listas de compras, recetas y planificación de comidas para hogares. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario (UI) web y móvil de Flutter para mantener las listas de compras, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizados en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar: teléfonos en el supermercado, tablets en la cocina, laptops en cualquier otro lugar.

Alojar KitchenOwl en tu propio VPS mantiene tus hábitos de compra, colecciones de recetas y rutinas del hogar dentro de una infraestructura que vos controlás, en lugar de un SaaS gratuito que monetiza los datos de compra de los consumidores. La implementación en un solo contenedor viene con SQLite para un bajo consumo de recursos, soporta hogares y recetas ilimitados, y se integra con apps móviles en iOS y Android para editar listas en el supermercado.