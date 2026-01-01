SuggestArr se conecta a tu servidor multimedia (Jellyfin, Plex o Emby) y a tu instancia de Seer para automatizar el ciclo de descubrimiento y solicitud de contenido. Lee el historial de reproducciones recientes, encuentra películas y series similares a través de la base de datos TMDb, y envía automáticamente solicitudes de descarga en un horario configurable — cerrando el ciclo entre lo que ves hoy y lo que aparece en tu biblioteca mañana.

A diferencia de los flujos de trabajo de solicitud manuales, SuggestArr funciona sin supervisión. Un modo de IA opcional que utiliza cualquier API compatible con OpenAI (incluido Ollama local) añade recomendaciones hiperpersonalizadas con búsqueda en lenguaje natural. La configuración se realiza a través de un asistente de interfaz de usuario web después de la implementación — no se requieren credenciales de API en el momento de la implementación.