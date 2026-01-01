Implementá SuggestArr en un clic.
Motor de recomendación de contenido multimedia automatizado que analiza el historial de visualización y solicita contenido similar a través de Seer.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SuggestArr
SuggestArr se conecta a tu servidor multimedia (Jellyfin, Plex o Emby) y a tu instancia de Seer para automatizar el ciclo de descubrimiento y solicitud de contenido. Lee el historial de reproducciones recientes, encuentra películas y series similares a través de la base de datos TMDb, y envía automáticamente solicitudes de descarga en un horario configurable — cerrando el ciclo entre lo que ves hoy y lo que aparece en tu biblioteca mañana.
A diferencia de los flujos de trabajo de solicitud manuales, SuggestArr funciona sin supervisión. Un modo de IA opcional que utiliza cualquier API compatible con OpenAI (incluido Ollama local) añade recomendaciones hiperpersonalizadas con búsqueda en lenguaje natural. La configuración se realiza a través de un asistente de interfaz de usuario web después de la implementación — no se requieren credenciales de API en el momento de la implementación.
Funciones principales de SuggestArr
Análisis del historial de visualización
Lee el historial de reproducción reciente de Jellyfin, Plex o Emby para identificar qué están viendo los usuarios y mostrar candidatos relevantes para nuevas recomendaciones.
Envío de Solicitud Automatizado
Envía solicitudes de medios directamente a tu instancia de Seer en un cronograma cron configurable, sin necesidad de intervención manual después de la configuración inicial.
Recomendaciones con tecnología de TMDb
Descubre títulos similares usando la API de The Movie Database con filtros por género, calificación, año de lanzamiento, idioma y disponibilidad de streaming.
Descubrimiento impulsado por IA
La integración opcional de LLM con OpenAI, Ollama, Gemini o LiteLLM ofrece recomendaciones personalizadas y permite la búsqueda de medios en lenguaje natural.
Visor de registros en tiempo real
Panel de control integrado con registros filtrados en tiempo real que muestran exactamente qué fue recomendado, solicitado y omitido durante cada ejecución de automatización.
¿Por qué ejecutar SuggestArr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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