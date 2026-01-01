Grafana Loki es un sistema de agregación de logs de código abierto desarrollado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs: indexa solo un pequeño conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costos de almacenamiento y la sobrecarga operativa drásticamente más bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.

Esta plantilla incluye Loki con Grafana preconfigurado como una UI y preaprovisiona Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs sean buscables en la vista Explorar en el momento en que se inicia la pila. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs sensibles de aplicaciones y auditoría completamente dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.