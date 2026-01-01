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Lo que podés crear con Grafana Loki

Grafana Loki es un sistema de agregación de logs de código abierto desarrollado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs: indexa solo un pequeño conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costos de almacenamiento y la sobrecarga operativa drásticamente más bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.

Esta plantilla incluye Loki con Grafana preconfigurado como una UI y preaprovisiona Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs sean buscables en la vista Explorar en el momento en que se inicia la pila. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs sensibles de aplicaciones y auditoría completamente dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Grafana Loki

Indexación basada en etiquetas

Loki indexa solo un puñado de etiquetas de metadatos por flujo de registro en lugar de la carga útil completa, reduciendo los costos de almacenamiento y memoria en comparación con los motores estilo Elasticsearch.

Lenguaje de consulta LogQL

Consultá logs con una sintaxis inspirada en PromQL que soporta filtrado, análisis y extracción de métricas para que puedas graficar tasas de error y latencia directamente desde las líneas de log.

Interfaz de usuario de Grafana integrada

La instancia de Grafana incluida viene con Loki preconfigurado como fuente de datos, lista para la vista Explorar, los paneles y las alertas unificadas desde el primer día.

Ingesta multiagente

Acepta logs de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash y cualquier cliente que use la API push de Loki para una recolección flexible en toda tu infraestructura.

Alertas unificadas

Definí reglas de alerta basadas en LogQL a través de Grafana y enviá notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrónico y webhooks junto con tus alertas de métricas existentes.

Almacenamiento basado en sistema de archivos

El modo predeterminado de binario único persiste los fragmentos y el índice TSDB en un volumen de Docker en disco, sin necesidad de un almacén de objetos externo para empezar.

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