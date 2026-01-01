Implementá Grafana Loki en una instalación de un clic.
Sistema de agregación de logs escalable horizontalmente, inspirado en Prometheus, diseñado para la indexación rentable de etiquetas en lugar de texto completo.
Elegí un plan VPS para Grafana Loki
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grafana Loki
Grafana Loki es un sistema de agregación de logs de código abierto desarrollado por Grafana Labs que adopta el enfoque de Prometheus para los logs: indexa solo un pequeño conjunto de etiquetas de metadatos por flujo en lugar del contenido completo del log, lo que mantiene los costos de almacenamiento y la sobrecarga operativa drásticamente más bajos que las bases de datos de logs tradicionales. Los logs son enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit o Vector y consultados con LogQL.
Esta plantilla incluye Loki con Grafana preconfigurado como una UI y preaprovisiona Loki como la fuente de datos predeterminada, para que los logs sean buscables en la vista Explorar en el momento en que se inicia la pila. El autoalojamiento en un VPS mantiene los logs sensibles de aplicaciones y auditoría completamente dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas de ingesta por GB.
Funciones principales de Grafana Loki
Indexación basada en etiquetas
Loki indexa solo un puñado de etiquetas de metadatos por flujo de registro en lugar de la carga útil completa, reduciendo los costos de almacenamiento y memoria en comparación con los motores estilo Elasticsearch.
Lenguaje de consulta LogQL
Consultá logs con una sintaxis inspirada en PromQL que soporta filtrado, análisis y extracción de métricas para que puedas graficar tasas de error y latencia directamente desde las líneas de log.
Interfaz de usuario de Grafana integrada
La instancia de Grafana incluida viene con Loki preconfigurado como fuente de datos, lista para la vista Explorar, los paneles y las alertas unificadas desde el primer día.
Ingesta multiagente
Acepta logs de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash y cualquier cliente que use la API push de Loki para una recolección flexible en toda tu infraestructura.
Alertas unificadas
Definí reglas de alerta basadas en LogQL a través de Grafana y enviá notificaciones a Slack, PagerDuty, correo electrónico y webhooks junto con tus alertas de métricas existentes.
Almacenamiento basado en sistema de archivos
El modo predeterminado de binario único persiste los fragmentos y el índice TSDB en un volumen de Docker en disco, sin necesidad de un almacén de objetos externo para empezar.
¿Por qué ejecutar Grafana Loki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.