Implementá ConvertX en un clic.
Servicio de conversión de archivos autoalojado compatible con más de 1000 formatos para documentos, imágenes, audio y video con privacidad total.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ConvertX
ConvertX es un conversor de archivos online autoalojado que soporta más de mil formatos de archivo diferentes — documentos, imágenes, audio, video y más — a través de una interfaz web simple. Como la conversión se realiza completamente en tu propio servidor, los archivos sensibles nunca salen de tu infraestructura y no hay límites de tamaño de subida, ni marcas de agua, ni tarifas por conversión impuestas por un servicio de terceros.
Autoalojar ConvertX es particularmente valioso para empresas y organizaciones con requisitos de manejo de datos que impiden subir documentos propietarios a servicios en la nube externos. La limpieza automática de archivos con períodos de retención configurables mantiene el uso del almacenamiento manejable, mientras que la autenticación de usuario opcional te permite controlar quién puede usar el servicio. Este deploy proporciona un servicio de conversión completo con almacenamiento persistente listo para manejar cualquier flujo de trabajo de formato.
Funciones principales de ConvertX
Soporte para más de 1000 formatos
Convertí entre prácticamente cualquier combinación de formatos de documento, imagen, audio y video sin instalar software de escritorio.
Privacidad completa del archivo
Los archivos se procesan completamente en tu VPS — nada se sube a servicios externos ni es visto por terceros.
Limpieza automática
Los períodos de retención configurables eliminan automáticamente los archivos convertidos después de un número determinado de horas para gestionar el uso del almacenamiento.
Autenticación de usuario
Restringir el acceso con autenticación basada en cuenta o abrir las conversaciones a usuarios no autenticados para implementaciones de equipos internos.
Sin límites de tamaño
Convertí archivos multimedia grandes y tandas masivas sin las restricciones de carga impuestas por los servicios de conversión en línea.
¿Por qué ejecutar ConvertX en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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