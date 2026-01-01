ConvertX es un conversor de archivos online autoalojado que soporta más de mil formatos de archivo diferentes — documentos, imágenes, audio, video y más — a través de una interfaz web simple. Como la conversión se realiza completamente en tu propio servidor, los archivos sensibles nunca salen de tu infraestructura y no hay límites de tamaño de subida, ni marcas de agua, ni tarifas por conversión impuestas por un servicio de terceros.

Autoalojar ConvertX es particularmente valioso para empresas y organizaciones con requisitos de manejo de datos que impiden subir documentos propietarios a servicios en la nube externos. La limpieza automática de archivos con períodos de retención configurables mantiene el uso del almacenamiento manejable, mientras que la autenticación de usuario opcional te permite controlar quién puede usar el servicio. Este deploy proporciona un servicio de conversión completo con almacenamiento persistente listo para manejar cualquier flujo de trabajo de formato.