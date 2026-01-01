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Data Centers en todo el mundo
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Lo que podés crear con GPT-Researcher

GPT-Researcher es un agente de IA autónomo de código abierto diseñado para realizar investigaciones en línea exhaustivas sobre cualquier tema. Utiliza un enfoque multiagente: un agente planificador divide la pregunta en subconsultas, los agentes investigadores recopilan información de docenas de fuentes simultáneamente, y un agente escritor sintetiza los hallazgos en un informe estructurado y citado. Este enfoque paralelo reduce drásticamente el tiempo para producir contenido de calidad de investigación en comparación con la navegación manual o las indicaciones de LLM de una sola consulta.

Alojar GPT-Researcher por tu cuenta te da control total sobre qué proveedores de LLM y APIs de búsqueda conectás, qué datos se procesan y cómo se almacenan los informes. Ejecutarlo en tu propio VPS significa que los temas de investigación sensibles permanecen en tu infraestructura, sin límites de uso de servicios alojados por terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de GPT-Researcher

Investigación Multiagente

Los agentes de subconsulta paralela recopilan datos de docenas de fuentes simultáneamente, produciendo informes exhaustivos más rápido que cualquier flujo de investigación de un solo hilo.

Informes Citados

Cada informe generado incluye citas de fuentes en el texto y una lista de referencias, lo que hace que los hallazgos sean verificables y aptos para uso profesional.

Múltiples Tipos de Informes

Generá informes de investigación, listas de recursos, esquemas o resultados con formato personalizado para que coincidan con el entregable exacto que tu flujo de trabajo requiere.

Soporte flexible para LLM

Conectá OpenAI, Anthropic, Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI para que puedas equilibrar el costo, la velocidad y la capacidad del modelo por cada tarea de investigación.

Integración de Búsqueda Web

Se conecta a Tavily, Google, Bing y otros proveedores de búsqueda para obtener información en tiempo real y actualizada en lugar de depender de datos de entrenamiento estáticos.

¿Por qué ejecutar GPT-Researcher en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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