Implementá GPT-Researcher con instalación de un clic.
Agente de investigación de IA autónomo que realiza investigación en la web profunda y genera informes detallados y citados en minutos.
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Lo que podés crear con GPT-Researcher
GPT-Researcher es un agente de IA autónomo de código abierto diseñado para realizar investigaciones en línea exhaustivas sobre cualquier tema. Utiliza un enfoque multiagente: un agente planificador divide la pregunta en subconsultas, los agentes investigadores recopilan información de docenas de fuentes simultáneamente, y un agente escritor sintetiza los hallazgos en un informe estructurado y citado. Este enfoque paralelo reduce drásticamente el tiempo para producir contenido de calidad de investigación en comparación con la navegación manual o las indicaciones de LLM de una sola consulta.
Alojar GPT-Researcher por tu cuenta te da control total sobre qué proveedores de LLM y APIs de búsqueda conectás, qué datos se procesan y cómo se almacenan los informes. Ejecutarlo en tu propio VPS significa que los temas de investigación sensibles permanecen en tu infraestructura, sin límites de uso de servicios alojados por terceros.
Funciones principales de GPT-Researcher
Investigación Multiagente
Los agentes de subconsulta paralela recopilan datos de docenas de fuentes simultáneamente, produciendo informes exhaustivos más rápido que cualquier flujo de investigación de un solo hilo.
Informes Citados
Cada informe generado incluye citas de fuentes en el texto y una lista de referencias, lo que hace que los hallazgos sean verificables y aptos para uso profesional.
Múltiples Tipos de Informes
Generá informes de investigación, listas de recursos, esquemas o resultados con formato personalizado para que coincidan con el entregable exacto que tu flujo de trabajo requiere.
Soporte flexible para LLM
Conectá OpenAI, Anthropic, Ollama o cualquier endpoint compatible con OpenAI para que puedas equilibrar el costo, la velocidad y la capacidad del modelo por cada tarea de investigación.
Integración de Búsqueda Web
Se conecta a Tavily, Google, Bing y otros proveedores de búsqueda para obtener información en tiempo real y actualizada en lugar de depender de datos de entrenamiento estáticos.
¿Por qué ejecutar GPT-Researcher en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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