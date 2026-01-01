GPT-Researcher es un agente de IA autónomo de código abierto diseñado para realizar investigaciones en línea exhaustivas sobre cualquier tema. Utiliza un enfoque multiagente: un agente planificador divide la pregunta en subconsultas, los agentes investigadores recopilan información de docenas de fuentes simultáneamente, y un agente escritor sintetiza los hallazgos en un informe estructurado y citado. Este enfoque paralelo reduce drásticamente el tiempo para producir contenido de calidad de investigación en comparación con la navegación manual o las indicaciones de LLM de una sola consulta.

Alojar GPT-Researcher por tu cuenta te da control total sobre qué proveedores de LLM y APIs de búsqueda conectás, qué datos se procesan y cómo se almacenan los informes. Ejecutarlo en tu propio VPS significa que los temas de investigación sensibles permanecen en tu infraestructura, sin límites de uso de servicios alojados por terceros.