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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Lo que podés crear con OpenLIT

OpenLIT es una plataforma de ingeniería de IA de código abierto que proporciona observabilidad full-stack a aplicaciones de LLM e IA generativa con una sola línea de instrumentación. Captura rastros, uso de tokens, latencia, errores y costos en más de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPUs y frameworks de agentes — todo utilizando convenciones semánticas nativas de OpenTelemetry, por lo que las pipelines de OTel existentes funcionan sin SDKs personalizados.

Alojar OpenLIT en tu propio VPS mantiene el contenido de los prompts, el uso del modelo y la actividad de las claves API en una infraestructura que vos controlás, sin precios por token ni límites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse maneja telemetría de alto volumen, y el colector OTel incluido expone endpoints OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OpenLIT

Observabilidad de LLM

Capturá prompts, completions, tokens, latencia y errores en más de 50 proveedores de LLM con dos líneas de configuración del SDK.

Monitoreo de costos

Monitoree el gasto por solicitud, por modelo y por aplicación en tiempo real utilizando precios integrados para los principales proveedores de LLM.

OpenTelemetry nativo

Utiliza las convenciones semánticas estándar de OTel para IA generativa, por lo que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs de proveedores.

Monitoreo de GPU

Recopilá métricas de GPU de NVIDIA y AMD —utilización, memoria, temperatura y consumo de energía— junto con la telemetría del modelo.

Gestión de prompts y bóvedas

Versionar prompts, ejecutar experimentos y almacenar claves de API de proveedores en una bóveda de secretos integrada con acceso basado en roles.

Zona de pruebas y evaluaciones

Compará las respuestas de los modelos una al lado de la otra y ejecutá evaluaciones automatizadas para calificar la calidad, el sesgo y la alucinación.

¿Por qué ejecutar OpenLIT en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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