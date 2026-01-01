Implementá OpenLIT en un clic.
Plataforma de código abierto nativa de OpenTelemetry para la observabilidad y el monitoreo de costos de aplicaciones de LLM y de IA generativa.
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Lo que podés crear con OpenLIT
OpenLIT es una plataforma de ingeniería de IA de código abierto que proporciona observabilidad full-stack a aplicaciones de LLM e IA generativa con una sola línea de instrumentación. Captura rastros, uso de tokens, latencia, errores y costos en más de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPUs y frameworks de agentes — todo utilizando convenciones semánticas nativas de OpenTelemetry, por lo que las pipelines de OTel existentes funcionan sin SDKs personalizados.
Alojar OpenLIT en tu propio VPS mantiene el contenido de los prompts, el uso del modelo y la actividad de las claves API en una infraestructura que vos controlás, sin precios por token ni límites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse maneja telemetría de alto volumen, y el colector OTel incluido expone endpoints OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.
Funciones principales de OpenLIT
Observabilidad de LLM
Capturá prompts, completions, tokens, latencia y errores en más de 50 proveedores de LLM con dos líneas de configuración del SDK.
Monitoreo de costos
Monitoree el gasto por solicitud, por modelo y por aplicación en tiempo real utilizando precios integrados para los principales proveedores de LLM.
OpenTelemetry nativo
Utiliza las convenciones semánticas estándar de OTel para IA generativa, por lo que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs de proveedores.
Monitoreo de GPU
Recopilá métricas de GPU de NVIDIA y AMD —utilización, memoria, temperatura y consumo de energía— junto con la telemetría del modelo.
Gestión de prompts y bóvedas
Versionar prompts, ejecutar experimentos y almacenar claves de API de proveedores en una bóveda de secretos integrada con acceso basado en roles.
Zona de pruebas y evaluaciones
Compará las respuestas de los modelos una al lado de la otra y ejecutá evaluaciones automatizadas para calificar la calidad, el sesgo y la alucinación.
¿Por qué ejecutar OpenLIT en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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