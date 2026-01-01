OpenLIT es una plataforma de ingeniería de IA de código abierto que proporciona observabilidad full-stack a aplicaciones de LLM e IA generativa con una sola línea de instrumentación. Captura rastros, uso de tokens, latencia, errores y costos en más de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPUs y frameworks de agentes — todo utilizando convenciones semánticas nativas de OpenTelemetry, por lo que las pipelines de OTel existentes funcionan sin SDKs personalizados.

Alojar OpenLIT en tu propio VPS mantiene el contenido de los prompts, el uso del modelo y la actividad de las claves API en una infraestructura que vos controlás, sin precios por token ni límites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse maneja telemetría de alto volumen, y el colector OTel incluido expone endpoints OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.