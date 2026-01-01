Implementá Posterizarr con instalación en un clic.
Generador automático de pósters para Plex, Jellyfin y Emby que obtiene y superpone imágenes de TMDB, Fanart y TVDB.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Posterizarr
Posterizarr es una herramienta de automatización de código abierto que crea pósters, fondos y tarjetas de título hermosos y sin texto para tu biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby. Obtiene arte de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, luego aplica tus propias superposiciones, fuentes y reglas de texto para que cada película, serie y temporada se vea consistente en toda la biblioteca.
Alojar Posterizarr en un VPS le da el tiempo de actividad constante y el ancho de banda dedicado necesarios para la generación masiva y desatendida de arte en miles de elementos. La interfaz de usuario web incluida te permite gestionar la configuración, monitorear el progreso y activar ejecuciones desde el navegador, mientras que las integraciones con Tautulli, Sonarr y Radarr mantienen los nuevos lanzamientos con un aspecto pulcro en el momento en que llegan a tu biblioteca.
Funciones principales de Posterizarr
Interfaz web completa
Gestioná la configuración, monitoreá la actividad y activá las ejecuciones de pósteres desde una interfaz de navegador moderna en lugar de editar archivos JSON a mano.
Plex, Jellyfin, Emby
Genera material gráfico para los tres principales servidores de medios y guarda los recursos en una estructura de carpetas compatible con Kometa para su portabilidad.
Material gráfico multifuente
Obtiene imágenes de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb para que cada título encuentre arte de origen de alta resolución y sin texto.
Superposiciones y texto personalizados
Aplicá tus propias fuentes, colores, gradientes y reglas de texto para crear un estilo de póster unificado en películas, programas y temporadas.
Integración de pila Arr
Se ejecuta automáticamente desde Tautulli, Sonarr y Radarr para que los nuevos lanzamientos obtengan pósters coincidentes tan pronto como se agregan.
Respaldo y activos manuales
Volúmenes dedicados para copias de seguridad de activos y obras de arte seleccionadas manualmente mantienen los pósteres personalizados a salvo a través de reconstrucciones y actualizaciones.
¿Por qué ejecutar Posterizarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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