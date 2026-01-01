Kapowarr es un gestor de biblioteca de cómics autoalojado, diseñado para el ecosistema arr, que automatiza la descarga, el cambio de nombre y la organización de números de cómics digitales, volúmenes y novelas gráficas. Al igual que Sonarr para series de TV o Radarr para películas, Kapowarr te permite agregar títulos que querés seguir y luego busca y descarga automáticamente nuevos números a medida que estén disponibles de una variedad de fuentes compatibles.

La aplicación puede importar bibliotecas de cómics existentes, convertir formatos de archivo y organizar archivos según esquemas de nombres personalizables. Ejecutar Kapowarr en un VPS mantiene tu biblioteca accesible desde cualquier lugar mientras automatiza el trabajo de mantenimiento que de otro modo requeriría un esfuerzo manual continuo.