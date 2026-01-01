Implementá Kapowarr con instalación en un clic.
Gestor de biblioteca de cómics autohospedado que descarga, organiza y gestiona automáticamente tu colección de cómics digitales.
Elegí un plan VPS para Kapowarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kapowarr
Kapowarr es un gestor de biblioteca de cómics autoalojado, diseñado para el ecosistema arr, que automatiza la descarga, el cambio de nombre y la organización de números de cómics digitales, volúmenes y novelas gráficas. Al igual que Sonarr para series de TV o Radarr para películas, Kapowarr te permite agregar títulos que querés seguir y luego busca y descarga automáticamente nuevos números a medida que estén disponibles de una variedad de fuentes compatibles.
La aplicación puede importar bibliotecas de cómics existentes, convertir formatos de archivo y organizar archivos según esquemas de nombres personalizables. Ejecutar Kapowarr en un VPS mantiene tu biblioteca accesible desde cualquier lugar mientras automatiza el trabajo de mantenimiento que de otro modo requeriría un esfuerzo manual continuo.
Funciones principales de Kapowarr
Descargas automatizadas de incidencias
Agregá los volúmenes que quieras seguir y Kapowarr busca y descarga automáticamente los nuevos números a medida que se publican.
Importación y organización de la biblioteca
Importá una biblioteca de cómics existente y dejá que Kapowarr renombre, mueva y organice los archivos según tu esquema de nombres preferido.
Descarga multifuente
Descargá desde enlaces DDL, Pixeldrain, Mega y muchas otras fuentes con preferencias de calidad y formato configurables.
Conversión de formato
Extrae automáticamente y convierte los archivos comprimidos descargados a tu formato de cómic preferido durante el proceso de importación.
Búsqueda manual y automática
Usá la búsqueda monitoreada de un solo clic para descargar volúmenes completos automáticamente, o explorá y elegí lanzamientos específicos con la búsqueda manual.
¿Por qué ejecutar Kapowarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.