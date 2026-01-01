Implementá Eclipse Hawkbit en un clic.
Gestión de actualizaciones IoT de código abierto para implementar firmware y software en flotas de dispositivos de borde conectados.
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Lo que podés crear con Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit es un framework de backend independiente del dominio para implementar actualizaciones de software en dispositivos de borde restringidos, gateways y controladores conectados a redes basadas en IP. Desarrollado con Java y Spring, proporciona la infraestructura del lado del servidor que los operadores de flotas necesitan para programar, dirigir y monitorear actualizaciones inalámbricas (OTA) a escala industrial.
Alojar Hawkbit en tu propio VPS mantiene los inventarios de dispositivos, los binarios de artefactos y la telemetría de implementación bajo tu control, sin tarifas por dispositivo ni dependencia de un proveedor. Expone la API de integración directa de dispositivos para los dispositivos y una API de gestión para orquestar campañas desde tus propias herramientas.
Funciones principales de Eclipse Hawkbit
Lanzamientos dirigidos
Definí grupos de despliegue por atributos de dispositivo y actualizaciones de progreso en oleadas controladas con umbrales de éxito y disparadores de reversión automática.
Repositorio de artefactos
Cargue, versione y sirva imágenes de firmware, paquetes de SO y paquetes de aplicaciones desde un almacén de artefactos integrado con verificación de suma de comprobación.
API de Dispositivo Directa
Los dispositivos consultan la interfaz REST de DDI para obtener las actualizaciones asignadas, informar el progreso y confirmar los resultados de la instalación sin código de transporte a medida.
Preparado para multitenencia
Aislar flotas de dispositivos, usuarios y repositorios de software por inquilino — útil para gestionar implementaciones de clientes o separar líneas de productos.
API REST de Gestión
Impulsar despliegues, objetivos, conjuntos de distribución y módulos de software programáticamente para integrarse con pipelines de CI/CD y herramientas de operaciones existentes.
Bus de eventos de RabbitMQ
Transmita los cambios de estado del dispositivo y los eventos de implementación a RabbitMQ para que los sistemas posteriores puedan reaccionar en tiempo real sin consultar la base de datos.
¿Por qué ejecutar Eclipse Hawkbit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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