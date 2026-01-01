October CMS es un sistema de gestión de contenidos moderno construido sobre el framework PHP Laravel. Diseñado tanto para desarrolladores como para equipos de contenido, combina una interfaz de backend limpia con una potente arquitectura de temas y plugins, lo que facilita la creación de sitios web y aplicaciones web personalizadas de cualquier complejidad.

Alojar October CMS en tu propio VPS te da la propiedad total de tu contenido, temas y plugins sin tarifas por sitio ni dependencia de un proveedor. Con soporte para MySQL y MariaDB, un rico ecosistema de plugins de la comunidad y una base de código amigable para desarrolladores, se adapta a todo, desde blogs simples hasta plataformas multipágina sofisticadas.