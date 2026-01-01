Implementá October CMS con instalación en un clic.
CMS de PHP autohospedado, construido sobre el framework Laravel para crear sitios web y aplicaciones web modernos y flexibles.
Elegí un plan VPS para October CMS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con October CMS
October CMS es un sistema de gestión de contenidos moderno construido sobre el framework PHP Laravel. Diseñado tanto para desarrolladores como para equipos de contenido, combina una interfaz de backend limpia con una potente arquitectura de temas y plugins, lo que facilita la creación de sitios web y aplicaciones web personalizadas de cualquier complejidad.
Alojar October CMS en tu propio VPS te da la propiedad total de tu contenido, temas y plugins sin tarifas por sitio ni dependencia de un proveedor. Con soporte para MySQL y MariaDB, un rico ecosistema de plugins de la comunidad y una base de código amigable para desarrolladores, se adapta a todo, desde blogs simples hasta plataformas multipágina sofisticadas.
Funciones principales de October CMS
Fundación Laravel
Desarrollado sobre el framework PHP Laravel, que ofrece Eloquent ORM, Artisan CLI, y convenciones familiares que facilitan la personalización y la extensión para los desarrolladores PHP.
Ecosistema de plugins
Extendé la funcionalidad con plugins comunitarios y oficiales que cubren formularios, SEO, galerías y autenticación sin escribir código personalizado.
Editor Visual de Backend
Gestioná páginas, diseños, parciales y bloques de contenido a través de una interfaz de backend intuitiva sin editar archivos directamente en el servidor.
Sistema de Temas Flexible
Cree o personalice temas usando plantillas Twig y configuraciones de componentes definidas en YAML que separan claramente la presentación de la lógica de la aplicación.
API de Contenido sin interfaz
Exponé contenido a través de endpoints de la API REST para potenciar front-ends 'headless' junto con páginas tradicionales renderizadas por el servidor desde la misma instalación.
¿Por qué ejecutar October CMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.