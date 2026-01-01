Implementá Vitess con instalación en un clic.
Sistema de clustering de bases de datos para escalado horizontal de MySQL con sharding automatizado, pool de conexiones y enrutamiento de consultas.
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Lo que podés crear con Vitess
Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de código abierto diseñado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para manejar miles de millones de consultas por día, ofrece sharding automático, enrutamiento inteligente de consultas y pool de conexiones sobre instancias estándar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicación.
Alojar Vitess en un VPS te brinda una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto tráfico. Maneja la multiplexación de conexiones para reducir la carga de la base de datos, soporta cambios de esquema en línea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a través de múltiples shards que aparece como una única base de datos para tu aplicación.
Funciones principales de Vitess
Fragmentación horizontal
Distribuya automáticamente los datos entre múltiples instancias de MySQL para escalar la capacidad de escritura más allá de lo que un solo servidor puede manejar.
Agrupación de conexiones
Vitess multiplexa miles de conexiones de aplicaciones en un pequeño grupo de conexiones MySQL, reduciendo drásticamente la carga del servidor de la base de datos.
Cambios de esquema en línea
Modificar esquemas de tablas en grandes conjuntos de datos sin bloqueos ni tiempo de inactividad utilizando la ejecución de DDL en línea gestionada de Vitess.
Enrutamiento de consultas
Las consultas se enrutan automáticamente al shard correcto basándose en la clave de sharding, de forma transparente para la capa de aplicación.
Compatible con MySQL
Las aplicaciones se conectan a Vitess utilizando controladores y protocolos estándar de MySQL sin necesidad de cambios en el código.
¿Por qué ejecutar Vitess en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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