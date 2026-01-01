Implementá ManageIQ en una instalación de un clic.
Plataforma de gestión de nube híbrida de código abierto para máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento.
Elegí un plan VPS para ManageIQ
Lo que podés crear con ManageIQ
ManageIQ es una plataforma de orquestación y gestión de la nube de código abierto —el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms— que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre la infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, y luego superpone políticas, automatización y contracargos.
Alojar ManageIQ por tu cuenta mantiene tus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en una infraestructura que controlás, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno incluye el appliance, la base de datos PostgreSQL y memcached para que puedas evaluar la plataforma completa desde un único despliegue.
Funciones principales de ManageIQ
Inventario de nube híbrida
Descubrí y monitoreá máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento en VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure y Google Cloud desde una única consola.
Política y cumplimiento
Definí políticas que detecten automáticamente desviaciones, apliquen el etiquetado y corrijan las cargas de trabajo no conformes en todos los proveedores gestionados.
Motor de automatización
Ejecute automatización Ruby basada en eventos, playbooks de Ansible y flujos de trabajo de aprobación para aprovisionar, retirar y reconfigurar recursos a escala.
Catálogo de autoservicio
Publicá catálogos de servicios con cuotas y aprobaciones para que los equipos puedan solicitar VMs, contenedores o stacks sin generar tickets.
Contracargo y medición
Asigne el costo de la infraestructura a inquilinos, proyectos o departamentos con planes de tarifas basados en el uso de CPU, memoria, almacenamiento y red.
REST API y CLI
Impulse cada acción de la consola desde una API REST versionada o la línea de comandos miqcli para flujos de trabajo de infraestructura estilo GitOps.
¿Por qué ejecutar ManageIQ en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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