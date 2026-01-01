ManageIQ es una plataforma de orquestación y gestión de la nube de código abierto —el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms— que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre la infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, y luego superpone políticas, automatización y contracargos.

Alojar ManageIQ por tu cuenta mantiene tus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en una infraestructura que controlás, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno incluye el appliance, la base de datos PostgreSQL y memcached para que puedas evaluar la plataforma completa desde un único despliegue.