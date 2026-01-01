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Plataforma de gestión de nube híbrida de código abierto para máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento.

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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ManageIQ

ManageIQ es una plataforma de orquestación y gestión de la nube de código abierto —el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms— que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre la infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, y luego superpone políticas, automatización y contracargos.

Alojar ManageIQ por tu cuenta mantiene tus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en una infraestructura que controlás, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno incluye el appliance, la base de datos PostgreSQL y memcached para que puedas evaluar la plataforma completa desde un único despliegue.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ManageIQ

Inventario de nube híbrida

Descubrí y monitoreá máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento en VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure y Google Cloud desde una única consola.

Política y cumplimiento

Definí políticas que detecten automáticamente desviaciones, apliquen el etiquetado y corrijan las cargas de trabajo no conformes en todos los proveedores gestionados.

Motor de automatización

Ejecute automatización Ruby basada en eventos, playbooks de Ansible y flujos de trabajo de aprobación para aprovisionar, retirar y reconfigurar recursos a escala.

Catálogo de autoservicio

Publicá catálogos de servicios con cuotas y aprobaciones para que los equipos puedan solicitar VMs, contenedores o stacks sin generar tickets.

Contracargo y medición

Asigne el costo de la infraestructura a inquilinos, proyectos o departamentos con planes de tarifas basados en el uso de CPU, memoria, almacenamiento y red.

REST API y CLI

Impulse cada acción de la consola desde una API REST versionada o la línea de comandos miqcli para flujos de trabajo de infraestructura estilo GitOps.

¿Por qué ejecutar ManageIQ en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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