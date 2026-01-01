ArangoDB es una base de datos multi-modelo nativa de código abierto que maneja grafos, documentos y datos clave-valor dentro de un único motor. A diferencia de las bases de datos especializadas que te encierran en un único modelo de datos, ArangoDB te permite mezclar modelos en una sola consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando la sobrecarga de mantener sistemas separados para diferentes tipos de datos.

Alojar ArangoDB por tu cuenta te da control total sobre tus datos, esquema y optimización del rendimiento sin tarifas de licencia ni límites de uso. Su interfaz web incorporada ofrece exploración visual de grafos, ejecución de consultas, gestión de colecciones y monitoreo del servidor sin necesidad de herramientas adicionales.