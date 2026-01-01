Implementá ArangoDB con instalación en un clic.
Base de datos nativa multi-modelo que soporta grafos, documentos y datos clave-valor a través de un único lenguaje de consulta unificado.
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Lo que podés crear con ArangoDB
ArangoDB es una base de datos multi-modelo nativa de código abierto que maneja grafos, documentos y datos clave-valor dentro de un único motor. A diferencia de las bases de datos especializadas que te encierran en un único modelo de datos, ArangoDB te permite mezclar modelos en una sola consulta usando AQL (ArangoDB Query Language), eliminando la sobrecarga de mantener sistemas separados para diferentes tipos de datos.
Alojar ArangoDB por tu cuenta te da control total sobre tus datos, esquema y optimización del rendimiento sin tarifas de licencia ni límites de uso. Su interfaz web incorporada ofrece exploración visual de grafos, ejecución de consultas, gestión de colecciones y monitoreo del servidor sin necesidad de herramientas adicionales.
Funciones principales de ArangoDB
Consultas Multimodelo
Consultá grafos, documentos y datos clave-valor juntos en una única sentencia AQL sin unirte a través de bases de datos separadas.
Recorrido de grafos
Recorré relaciones a través de millones de nodos conectados con algoritmos de grafos nativos, incluyendo el camino más corto, k-caminos más cortos y coincidencia de patrones.
UI web integrada
Gestionar colecciones, ejecutar consultas, visualizar gráficos y monitorear el rendimiento del servidor desde un panel de control accesible desde el navegador en el puerto 8529.
Esquema Flexible
Almacene documentos JSON sin esquema o imponga una estructura por colección, adaptándose a los requisitos de datos en evolución sin migraciones.
AQL Poder
El Lenguaje de Consulta de ArangoDB combina recorridos de grafos, filtrado de documentos y agregaciones en una sintaxis expresiva y legible, cercana a SQL.
¿Por qué ejecutar ArangoDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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