Implementá Tracearr con instalación de un clic.
Panel de monitoreo unificado de streams para Plex, Jellyfin y Emby con métricas en tiempo real y detección de cuentas compartidas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tracearr
Tracearr es una plataforma de monitoreo de código abierto que une Plex, Jellyfin y Emby en un único panel de control. Rastree transmisiones activas en tiempo real, revise el historial completo de sesiones con datos de geolocalización y profundice en los análisis de la biblioteca, todo sin tener que manejar múltiples herramientas.
A diferencia de Tautulli o Jellystat, Tracearr funciona simultáneamente en los tres principales servidores multimedia. Su motor de detección de uso compartido incorporado utiliza seis tipos de reglas —incluyendo viajes imposibles y velocidad de dispositivo— para marcar automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta, protegiendo su servidor del uso indebido.
Funciones principales de Tracearr
Panel Multi-servidor
Conectá Plex, Jellyfin y Emby a una sola interfaz y monitoreá todos los servidores desde un único panel de control.
Detección de compartición
Seis tipos de reglas —incluyendo viajes imposibles y límites de transmisiones concurrentes— marcan y puntúan automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta.
Analítica de Flujo
Mirá quién vio qué, cuándo y en qué dispositivo, con desgloses de códecs, relaciones de transcodificación y uso de ancho de banda por sesión.
Perspectivas de la Biblioteca
Páginas dedicadas para la distribución de calidad, el ROI de almacenamiento, la detección de duplicados y las métricas de interacción en toda tu colección de medios.
Alertas en tiempo real
Los webhooks de Discord y las notificaciones personalizadas se activan al instante cuando se disparan las reglas para compartir o bajan los puntajes de confianza del usuario.
Importación de datos
Migrá el historial de reproducciones existente desde Tautulli o Jellystat para que empieces con todo el contexto y no desde cero.
¿Por qué ejecutar Tracearr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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