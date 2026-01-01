Tracearr es una plataforma de monitoreo de código abierto que une Plex, Jellyfin y Emby en un único panel de control. Rastree transmisiones activas en tiempo real, revise el historial completo de sesiones con datos de geolocalización y profundice en los análisis de la biblioteca, todo sin tener que manejar múltiples herramientas.

A diferencia de Tautulli o Jellystat, Tracearr funciona simultáneamente en los tres principales servidores multimedia. Su motor de detección de uso compartido incorporado utiliza seis tipos de reglas —incluyendo viajes imposibles y velocidad de dispositivo— para marcar automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta, protegiendo su servidor del uso indebido.