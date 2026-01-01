Instalación de Icinga 2 en un clic.
Plataforma de monitoreo de código abierto para hosts, servicios y métricas con un potente DSL y API REST.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Icinga 2
Icinga 2 es el sucesor moderno de Nagios, reescrito en C++ para un mejor rendimiento y construido alrededor de un potente DSL de configuración, una API REST nativa y módulos de funciones conectables. Verifica la disponibilidad de hosts, servicios, dispositivos de red y aplicaciones, calcula transiciones de estado y tiempos de inactividad, y activa notificaciones cuando algo falla — todo respaldado por los miles de plugins compatibles con Nagios existentes.
Esta plantilla agrupa Icinga 2 con Icinga DB, un demonio de sincronización respaldado por Redis, e Icinga Web 2 para que obtengas una pila de monitoreo completa con un panel moderno listo para usar. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada alerta, métrica e inventario de hosts en una infraestructura que vos controlás, sin precios por host ni dependencia de un proveedor.
Funciones principales de Icinga 2
Compatible con plugin de Nagios
Reutiliza todo el ecosistema de plugins de Nagios para que los scripts de verificación existentes para HTTP, SMTP, disco, CPU, bases de datos y certificados funcionen sin cambios.
Panel de control web moderno
Icinga Web 2 con el módulo Icinga DB incluye una interfaz de usuario rápida para listas, filtros y detalles, con modo oscuro, reconocimiento masivo y programación modal para tiempos de inactividad.
Potente DSL de configuración
Las reglas, plantillas y grupos de hosts te permiten definir el monitoreo para cientos de hosts en unas pocas líneas, en lugar de repetir bloques por host.
REST API y eventos
Una API REST completa para hosts, servicios, tiempos de inactividad, comentarios y reconocimientos impulsa la automatización, los paneles de control y las integraciones de ChatOps.
Icinga DB sincronización de streaming
Un demonio de sincronización respaldado por Redis transmite cada resultado de verificación y cambio de estado a MariaDB para que la interfaz de usuario web siempre refleje el estado en vivo con un retraso mínimo.
Monitoreo distribuido
El contenedor maestro puede aceptar posteriormente zonas satélite y de agente, permitiéndote escalar a múltiples centros de datos desde el mismo árbol de configuración.
¿Por qué ejecutar Icinga 2 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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