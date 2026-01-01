Icinga 2 es el sucesor moderno de Nagios, reescrito en C++ para un mejor rendimiento y construido alrededor de un potente DSL de configuración, una API REST nativa y módulos de funciones conectables. Verifica la disponibilidad de hosts, servicios, dispositivos de red y aplicaciones, calcula transiciones de estado y tiempos de inactividad, y activa notificaciones cuando algo falla — todo respaldado por los miles de plugins compatibles con Nagios existentes.

Esta plantilla agrupa Icinga 2 con Icinga DB, un demonio de sincronización respaldado por Redis, e Icinga Web 2 para que obtengas una pila de monitoreo completa con un panel moderno listo para usar. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada alerta, métrica e inventario de hosts en una infraestructura que vos controlás, sin precios por host ni dependencia de un proveedor.