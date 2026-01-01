Implementá ArcadeDB en una instalación de un clic.
Base de datos multimodelo de alto rendimiento que soporta datos de grafos, documentos, clave-valor, series de tiempo y vectores en un único motor.
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Lo que podés crear con ArcadeDB
ArcadeDB es un motor de base de datos multimodelo de código abierto diseñado para un rendimiento extremo en diversos modelos de datos. A diferencia de las bases de datos de modelo único que te obligan a elegir entre estructuras de grafos, documentos o relacionales, ArcadeDB las maneja todas de forma nativa — almacenando y consultando relaciones de grafos, colecciones de documentos, pares clave-valor, series de tiempo, incrustaciones vectoriales y datos geoespaciales dentro de un único motor con total cumplimiento ACID.
Creado por el fundador de OrientDB, ArcadeDB está construido en Java de bajo nivel optimizado para una recolección de basura mínima, lo que permite millones de operaciones de registro por segundo. La interfaz web integrada de ArcadeDB Studio proporciona ejecución de consultas, gestión de esquemas y visualización de grafos — no se requieren herramientas de cliente separadas después de la implementación.
Funciones principales de ArcadeDB
Motor de datos multimodelo
Almacene y consulte datos de grafos, documentos, clave-valor, series temporales y vectores dentro de una única base de datos sin cambiar de herramientas ni sincronizar almacenes separados.
Siete lenguajes de consulta
Consultá usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL o el protocolo Redis — usá el lenguaje que mejor se adapte a tu modelo de datos.
ArcadeDB Studio
Interfaz web integrada para ejecutar consultas, gestionar esquemas, visualizar datos de grafos y administrar la base de datos sin herramientas de cliente externas.
Búsqueda de similitud vectorial
Almacenamiento nativo de embeddings vectoriales y búsqueda de similitud para cargas de trabajo de IA y machine learning junto a tus datos operativos.
ACID a escala
Transacciones completas compatibles con ACID que procesan millones de registros por segundo, desde implementaciones de Raspberry Pi embebidas hasta clústeres multinodo.
¿Por qué ejecutar ArcadeDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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