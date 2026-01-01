ArcadeDB es un motor de base de datos multimodelo de código abierto diseñado para un rendimiento extremo en diversos modelos de datos. A diferencia de las bases de datos de modelo único que te obligan a elegir entre estructuras de grafos, documentos o relacionales, ArcadeDB las maneja todas de forma nativa — almacenando y consultando relaciones de grafos, colecciones de documentos, pares clave-valor, series de tiempo, incrustaciones vectoriales y datos geoespaciales dentro de un único motor con total cumplimiento ACID.

Creado por el fundador de OrientDB, ArcadeDB está construido en Java de bajo nivel optimizado para una recolección de basura mínima, lo que permite millones de operaciones de registro por segundo. La interfaz web integrada de ArcadeDB Studio proporciona ejecución de consultas, gestión de esquemas y visualización de grafos — no se requieren herramientas de cliente separadas después de la implementación.