Hasta un 70% de descuento en ArcadeDB

Implementá ArcadeDB en una instalación de un clic.

Base de datos multimodelo de alto rendimiento que soporta datos de grafos, documentos, clave-valor, series de tiempo y vectores en un único motor.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Tenés 30 días de garantía de devolución
Implementá ArcadeDB en una instalación de un clic.

Elegí un plan VPS para ArcadeDB

66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ArcadeDB

ArcadeDB es un motor de base de datos multimodelo de código abierto diseñado para un rendimiento extremo en diversos modelos de datos. A diferencia de las bases de datos de modelo único que te obligan a elegir entre estructuras de grafos, documentos o relacionales, ArcadeDB las maneja todas de forma nativa — almacenando y consultando relaciones de grafos, colecciones de documentos, pares clave-valor, series de tiempo, incrustaciones vectoriales y datos geoespaciales dentro de un único motor con total cumplimiento ACID.

Creado por el fundador de OrientDB, ArcadeDB está construido en Java de bajo nivel optimizado para una recolección de basura mínima, lo que permite millones de operaciones de registro por segundo. La interfaz web integrada de ArcadeDB Studio proporciona ejecución de consultas, gestión de esquemas y visualización de grafos — no se requieren herramientas de cliente separadas después de la implementación.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ArcadeDB

Motor de datos multimodelo

Almacene y consulte datos de grafos, documentos, clave-valor, series temporales y vectores dentro de una única base de datos sin cambiar de herramientas ni sincronizar almacenes separados.

Siete lenguajes de consulta

Consultá usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL o el protocolo Redis — usá el lenguaje que mejor se adapte a tu modelo de datos.

ArcadeDB Studio

Interfaz web integrada para ejecutar consultas, gestionar esquemas, visualizar datos de grafos y administrar la base de datos sin herramientas de cliente externas.

Búsqueda de similitud vectorial

Almacenamiento nativo de embeddings vectoriales y búsqueda de similitud para cargas de trabajo de IA y machine learning junto a tus datos operativos.

ACID a escala

Transacciones completas compatibles con ACID que procesan millones de registros por segundo, desde implementaciones de Raspberry Pi embebidas hasta clústeres multinodo.

¿Por qué ejecutar ArcadeDB en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución del dinero

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

ArangoDB

ArangoDB

Base de datos multimodelo nativa para grafos, documentos y datos clave-valor

Seleccionar
Autobase

Autobase

Plataforma de Base de Datos como Servicio de código abierto y autoalojada para la automatización de PostgreSQL

Seleccionar
Baserow

Baserow

Base de datos de código abierto sin código y alternativa a Airtable para equipos

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.