Implementá Phoenix en un clic.
Plataforma de observabilidad de IA open source para rastrear, evaluar y monitorear aplicaciones LLM y agentes de IA en producción.
Elegí un plan VPS para Phoenix
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Phoenix
Phoenix es una plataforma de observabilidad de IA de código abierto, creada por Arize AI para equipos que desarrollan aplicaciones con modelos de lenguaje grandes, agentes y pipelines de recuperación. Captura cada traza producida por tu aplicación a través de la instrumentación estándar de OpenTelemetry, mostrando la latencia, el uso de tokens y la calidad de la respuesta para que los ingenieros puedan detectar regresiones antes de que lleguen a los clientes. Con integraciones listas para usar para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y la mayoría de los otros frameworks de IA, Phoenix se integra en los pipelines existentes sin necesidad de reescribir código.
Alojar Phoenix en tu propio VPS mantiene las indicaciones, las salidas del modelo y el contexto de recuperación en la infraestructura que vos controlás. No hay tarifas por traza ni restricciones de residencia de datos: almacená tanta telemetría como tu disco lo permita.
Funciones principales de Phoenix
Rastreo de OpenTelemetry
Capture el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, invocación de herramientas y paso de recuperación utilizando el protocolo OTLP estándar.
Marco de evaluación
Ejecutá evaluadores de LLM como juez y basados en código en conjuntos de datos para evaluar la calidad de las respuestas y detectar regresiones antes de la implementación.
Espacio de pruebas de prompts
Iterar sobre los prompts lado a lado a través de modelos y parámetros sin tocar el código de la aplicación ni volver a desplegar.
Integraciones de Framework
Instrumentación plug-and-play para LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock y Vertex AI.
Experimentos con datasets
Crear conjuntos de datos a partir de trazas de producción y reproducirlos frente a nuevas versiones de prompts o modelos para comparar los resultados.
Análisis de incrustaciones
Inspeccioná la calidad de recuperación con visualizaciones de embeddings que revelan desviaciones, clústeres y resultados de baja relevancia.
¿Por qué ejecutar Phoenix en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente