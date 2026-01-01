Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estándar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilación en todos los formatos de paquetes principales. Funciona como un caché proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drásticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.

Alojar Nexus en tu propio VPS te da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las políticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una única fuente de verdad para todas las dependencias —públicas y privadas— sin precios por asiento ni límites de almacenamiento en la nube.