Implementá Nexus Repository Manager en un clic.
Administrador universal de repositorios de artefactos compatible con Maven, npm, Docker, PyPI y más.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estándar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilación en todos los formatos de paquetes principales. Funciona como un caché proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drásticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.
Alojar Nexus en tu propio VPS te da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las políticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una única fuente de verdad para todas las dependencias —públicas y privadas— sin precios por asiento ni límites de almacenamiento en la nube.
Funciones principales de Nexus Repository Manager
Soporte de formato universal
Aloje y actúe como proxy para Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go y muchos más formatos desde una única instancia.
Proxy y caché
Almacená en caché los artefactos remotos localmente para que las compilaciones nunca fallen porque un registro ascendente es lento o no está disponible.
Repositorios privados
Publicar bibliotecas propietarias e imágenes de Docker en repositorios privados alojados con control de acceso granular.
Búsqueda de componentes
La búsqueda de texto completo en todos los repositorios permite a los desarrolladores encontrar rápidamente versiones específicas de artefactos y sus metadatos.
Acceso basado en roles
Definí privilegios granulares por repositorio para que los equipos solo vean y publiquen en los repositorios que les pertenecen.
¿Por qué ejecutar Nexus Repository Manager en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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