Implementá XBackBone con instalación en un clic.
Servidor autoalojado liviano para compartir archivos y capturas de pantalla, con soporte completo para ShareX, ScreenCloud y Flameshot.
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Lo que podés crear con XBackBone
XBackBone es un gestor de archivos PHP ligero y host de imágenes diseñado en torno al popular flujo de trabajo del cargador ShareX. Arrastrá una captura de pantalla o un archivo a ShareX (o ScreenCloud, Flameshot, o cualquier cliente compatible) y XBackBone lo aloja al instante detrás de una URL corta compartible — con vista previa de markdown, renderizado de texto sin formato, vista de galería y cuotas por usuario incorporadas.
Alojar XBackBone en un VPS reemplaza los hosts de imágenes comerciales y los servicios de pastebin con una infraestructura que controlás por completo. Las cuentas multiusuario, los permisos basados en roles y la integración OAuth incorporada lo hacen adecuado tanto para individuos como para pequeños equipos que desean un punto final privado para capturas de pantalla y carga de archivos.
Funciones principales de XBackBone
Subidas nativas de ShareX
Arrastrá los archivos a ShareX, ScreenCloud o Flameshot y XBackBone los aloja al instante a través de la API de carga estándar.
Galería y vistas previas
Vista de galería del navegador con miniaturas generadas automáticamente, además de renderización en línea para imágenes, video, audio y contenido Markdown.
Cuentas multiusuario
Cuentas por usuario con permisos basados en roles y cuotas individuales permiten a equipos o familias compartir un servidor sin que se mezclen las bibliotecas.
Enlaces públicos y privados
Cada carga genera una URL corta con protección por contraseña opcional, vencimiento y modos de acceso único para contenido sensible.
Compatibilidad con OAuth y SSO
La integración OAuth incorporada con Google, Discord y GitLab elimina la gestión de cuentas separadas para los equipos que ya utilizan esas plataformas.
¿Por qué ejecutar XBackBone en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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