Letta es un framework de código abierto para crear agentes de IA con memoria a largo plazo, lo que les permite aprender de las conversaciones y mejorar con el tiempo. A diferencia de los chatbots sin estado, los agentes de Letta mantienen bloques de memoria que persisten entre sesiones, recuerdan las preferencias del usuario y adaptan su comportamiento basándose en la experiencia acumulada.

Alojar Letta en tu propio VPS te da control total sobre los datos y la memoria del agente, elimina los costos de API por solicitud para la gestión de memoria, y te permite integrar cualquier proveedor de LLM —desde OpenAI y Anthropic hasta modelos Ollama alojados localmente— sin dependencia de un proveedor específico.