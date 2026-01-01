Implementá Letta con 1 clic.
Framework de código abierto para construir agentes de IA con estado y memoria persistente que aprenden y mejoran con el tiempo.
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Lo que podés crear con Letta
Letta es un framework de código abierto para crear agentes de IA con memoria a largo plazo, lo que les permite aprender de las conversaciones y mejorar con el tiempo. A diferencia de los chatbots sin estado, los agentes de Letta mantienen bloques de memoria que persisten entre sesiones, recuerdan las preferencias del usuario y adaptan su comportamiento basándose en la experiencia acumulada.
Alojar Letta en tu propio VPS te da control total sobre los datos y la memoria del agente, elimina los costos de API por solicitud para la gestión de memoria, y te permite integrar cualquier proveedor de LLM —desde OpenAI y Anthropic hasta modelos Ollama alojados localmente— sin dependencia de un proveedor específico.
Funciones principales de Letta
Memoria persistente del agente
Los agentes retienen el contexto entre sesiones utilizando bloques de memoria estructurada, por lo que nunca olvidan conversaciones pasadas o las preferencias del usuario.
Soporte multiproveedor de LLM
Conectate a OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama y más — intercambiá modelos sin cambiar la lógica de tu agente.
REST API y SDKs
API REST completa con SDKs de Python y TypeScript para integrar agentes con estado en cualquier aplicación o flujo de trabajo.
Orquestación multiagente
Construya pipelines complejos con comunicación entre agentes, memoria compartida y ejecución coordinada de tareas.
Ejecución de herramienta
Los agentes pueden llamar a herramientas personalizadas y ejecutar código en entornos aislados para interactuar con el mundo real.
Autoedición de la memoria
Los agentes actualizan sus propios bloques de memoria en tiempo real, permitiendo una auto-mejora continua y un comportamiento adaptativo.
¿Por qué ejecutar Letta en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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