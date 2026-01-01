Ralph es un sistema de código abierto de gestión de activos y CMDB (Base de Datos de Gestión de la Configuración) creado por Allegro para gestionar infraestructura de TI a escala. Cubre el ciclo de vida completo de los activos —desde la compra y asignación hasta el retiro—, tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualización integrada del centro de datos para diseños de racks y planificación de capacidad energética.

Alojar Ralph en tu propio VPS le da a tu equipo de TI una única fuente de verdad para inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte sin costos de suscripción por activo. Una API REST completa hace que Ralph sea fácil de integrar con sistemas existentes de ticketing, monitoreo y adquisición.