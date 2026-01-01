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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Ralph

Ralph es un sistema de código abierto de gestión de activos y CMDB (Base de Datos de Gestión de la Configuración) creado por Allegro para gestionar infraestructura de TI a escala. Cubre el ciclo de vida completo de los activos —desde la compra y asignación hasta el retiro—, tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualización integrada del centro de datos para diseños de racks y planificación de capacidad energética.

Alojar Ralph en tu propio VPS le da a tu equipo de TI una única fuente de verdad para inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte sin costos de suscripción por activo. Una API REST completa hace que Ralph sea fácil de integrar con sistemas existentes de ticketing, monitoreo y adquisición.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Ralph

Seguimiento del ciclo de vida de los activos

Rastree cada activo desde la orden de compra hasta la asignación, el mantenimiento y la baja, con historial completo y registro de auditoría para el cumplimiento y la elaboración de informes de costos.

Visualización de Centro de Datos

Mapee los diseños físicos de los racks con colocación de arrastrar y soltar, monitoree el consumo de energía por rack y planifique las expansiones de capacidad antes de que llegue el hardware.

REST API

Una API REST completa te permite integrar Ralph con sistemas de tickets, plataformas de monitoreo y herramientas de adquisición para automatizar las actualizaciones de inventario y eliminar la entrada de datos duplicados.

Gestión de licencias de software

Registrá licencias de software, contratos y acuerdos de soporte junto con los activos de hardware para que siempre sepas qué está licenciado, dónde está implementado y cuándo vencen las renovaciones.

Flujos de trabajo personalizados

Definí estados de flujo de trabajo flexibles para las etapas del ciclo de vida de los activos, para que tus procesos de adquisición, operaciones y desmantelamiento se apliquen de forma consistente en todo el equipo.

¿Por qué ejecutar Ralph en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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