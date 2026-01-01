Implementá Ralph con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para la gestión de activos de TI y la infraestructura de centros de datos con una API REST completa.
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Lo que podés crear con Ralph
Ralph es un sistema de código abierto de gestión de activos y CMDB (Base de Datos de Gestión de la Configuración) creado por Allegro para gestionar infraestructura de TI a escala. Cubre el ciclo de vida completo de los activos —desde la compra y asignación hasta el retiro—, tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualización integrada del centro de datos para diseños de racks y planificación de capacidad energética.
Alojar Ralph en tu propio VPS le da a tu equipo de TI una única fuente de verdad para inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte sin costos de suscripción por activo. Una API REST completa hace que Ralph sea fácil de integrar con sistemas existentes de ticketing, monitoreo y adquisición.
Funciones principales de Ralph
Seguimiento del ciclo de vida de los activos
Rastree cada activo desde la orden de compra hasta la asignación, el mantenimiento y la baja, con historial completo y registro de auditoría para el cumplimiento y la elaboración de informes de costos.
Visualización de Centro de Datos
Mapee los diseños físicos de los racks con colocación de arrastrar y soltar, monitoree el consumo de energía por rack y planifique las expansiones de capacidad antes de que llegue el hardware.
REST API
Una API REST completa te permite integrar Ralph con sistemas de tickets, plataformas de monitoreo y herramientas de adquisición para automatizar las actualizaciones de inventario y eliminar la entrada de datos duplicados.
Gestión de licencias de software
Registrá licencias de software, contratos y acuerdos de soporte junto con los activos de hardware para que siempre sepas qué está licenciado, dónde está implementado y cuándo vencen las renovaciones.
Flujos de trabajo personalizados
Definí estados de flujo de trabajo flexibles para las etapas del ciclo de vida de los activos, para que tus procesos de adquisición, operaciones y desmantelamiento se apliquen de forma consistente en todo el equipo.
¿Por qué ejecutar Ralph en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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