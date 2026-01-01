Sonarr es un gestor integral de colecciones de series y un grabador de video personal para usuarios de Usenet y BitTorrent. Supervisa feeds RSS para nuevos lanzamientos de episodios, los descarga automáticamente a través de tu cliente de descargas preferido y organiza los archivos resultantes con nombres consistentes, todo sin intervención manual. Como parte fundamental de la suite arr, Sonarr se integra sin problemas con Radarr, Prowlarr y servidores multimedia como Plex y Jellyfin.

Desplegar Sonarr en tu VPS implica que corre 24/7, capturando nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, incluso cuando tu computadora de casa está apagada. El almacenamiento persistente protege las configuraciones de tu biblioteca y los perfiles de calidad, mientras que la API REST permite la integración con herramientas de gestión de solicitudes para construir un ecosistema multimedia doméstico totalmente automatizado.