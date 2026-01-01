Implementá Sonarr en un clic.
Gestor automatizado de series de TV que monitorea, descarga, renombra y organiza episodios de Usenet y torrents.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Sonarr
Sonarr es un gestor integral de colecciones de series y un grabador de video personal para usuarios de Usenet y BitTorrent. Supervisa feeds RSS para nuevos lanzamientos de episodios, los descarga automáticamente a través de tu cliente de descargas preferido y organiza los archivos resultantes con nombres consistentes, todo sin intervención manual. Como parte fundamental de la suite arr, Sonarr se integra sin problemas con Radarr, Prowlarr y servidores multimedia como Plex y Jellyfin.
Desplegar Sonarr en tu VPS implica que corre 24/7, capturando nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, incluso cuando tu computadora de casa está apagada. El almacenamiento persistente protege las configuraciones de tu biblioteca y los perfiles de calidad, mientras que la API REST permite la integración con herramientas de gestión de solicitudes para construir un ecosistema multimedia doméstico totalmente automatizado.
Funciones principales de Sonarr
Monitoreo automatizado de episodios
Rastrea los próximos episodios a través de feeds RSS y los descarga automáticamente apenas los nuevos lanzamientos estén disponibles.
Gestión de Perfiles de Calidad
Definí las resoluciones, códecs y tamaños de archivo preferidos por serie, y dejá que Sonarr actualice automáticamente a mejores versiones cuando aparezcan.
Descargar Integración del Cliente
Se conecta a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet y más — compatible con flujos de trabajo de torrent y Usenet desde una única interfaz.
Sincronización del Servidor Multimedia
Activa las actualizaciones automáticas de la biblioteca en Plex, Jellyfin, Emby y Kodi después de cada descarga, manteniendo tu servidor multimedia actualizado sin necesidad de actualizaciones manuales.
Manejo de paquetes de temporada
Procesa inteligentemente las descargas de packs de temporadas, extrayendo episodios individuales y asociándolos con las entradas de series monitoreadas.
¿Por qué ejecutar Sonarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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