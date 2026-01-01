ClassicPress es un fork de WordPress impulsado por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE, eliminando el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable en lugar de cambios constantes en la interfaz.

Alojar ClassicPress en tu propio VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y los tiempos de actualización, eliminando las restricciones del hosting de WordPress gestionado mientras mantenés el ecosistema de WordPress que ya conocés.