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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con ClassicPress

ClassicPress es un fork de WordPress impulsado por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE, eliminando el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable en lugar de cambios constantes en la interfaz.

Alojar ClassicPress en tu propio VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y los tiempos de actualización, eliminando las restricciones del hosting de WordPress gestionado mientras mantenés el ecosistema de WordPress que ya conocés.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ClassicPress

Editor Clásico Preservado

Mantiene el editor TinyMCE que los usuarios de WordPress conocen, para que los creadores de contenido puedan trabajar de forma productiva sin tener que aprender una nueva interfaz basada en bloques.

Compatibilidad de plugins de WordPress

Funciona con miles de plugins y temas de WordPress existentes, para que migres sin reconstruir tu sitio o reemplazar tu conjunto de herramientas existente.

Ciclos de Actualización Estables

El enfoque en el soporte a largo plazo significa que las actualizaciones son predecibles y retrocompatibles, lo que reduce el riesgo de que los plugins dejen de funcionar después de una actualización del núcleo.

Rendimiento mejorado

Eliminar la sobrecarga de JavaScript de Gutenberg resulta en cargas de página más rápidas y un menor uso de recursos del servidor en comparación con instalaciones modernas equivalentes de WordPress.

Control total de personalización

Los tipos de publicaciones personalizadas, la gestión de roles y el soporte para temas hijos brindan a los desarrolladores la misma flexibilidad que WordPress, pero con una base más estable por debajo.

¿Por qué ejecutar ClassicPress en Hostinger?

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