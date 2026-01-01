Implementá ClassicPress en un clic.
Fork de WordPress que mantiene la experiencia del editor clásico con mayor estabilidad y sin la complejidad de Gutenberg.
Elegí un plan VPS para ClassicPress
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ClassicPress
ClassicPress es un fork de WordPress impulsado por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE, eliminando el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable en lugar de cambios constantes en la interfaz.
Alojar ClassicPress en tu propio VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y los tiempos de actualización, eliminando las restricciones del hosting de WordPress gestionado mientras mantenés el ecosistema de WordPress que ya conocés.
Funciones principales de ClassicPress
Editor Clásico Preservado
Mantiene el editor TinyMCE que los usuarios de WordPress conocen, para que los creadores de contenido puedan trabajar de forma productiva sin tener que aprender una nueva interfaz basada en bloques.
Compatibilidad de plugins de WordPress
Funciona con miles de plugins y temas de WordPress existentes, para que migres sin reconstruir tu sitio o reemplazar tu conjunto de herramientas existente.
Ciclos de Actualización Estables
El enfoque en el soporte a largo plazo significa que las actualizaciones son predecibles y retrocompatibles, lo que reduce el riesgo de que los plugins dejen de funcionar después de una actualización del núcleo.
Rendimiento mejorado
Eliminar la sobrecarga de JavaScript de Gutenberg resulta en cargas de página más rápidas y un menor uso de recursos del servidor en comparación con instalaciones modernas equivalentes de WordPress.
Control total de personalización
Los tipos de publicaciones personalizadas, la gestión de roles y el soporte para temas hijos brindan a los desarrolladores la misma flexibilidad que WordPress, pero con una base más estable por debajo.
¿Por qué ejecutar ClassicPress en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.