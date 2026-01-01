JumpServer es una plataforma de Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) de código abierto que proporciona una puerta de enlace centralizada para acceder a todos los activos de infraestructura: servidores, bases de datos, clústeres de Kubernetes y dispositivos de red. En lugar de distribuir claves SSH o compartir contraseñas directamente, los equipos se autentican a través de JumpServer, que intermedia cada conexión, registra toda la actividad y graba las sesiones con fines de auditoría y cumplimiento. El acceso se rige por permisos basados en roles y flujos de trabajo de aprobación opcionales.

Autoalojar JumpServer mantiene todas las grabaciones de sesiones, registros de acceso y credenciales almacenadas en tu propia infraestructura, algo fundamental para marcos de cumplimiento como SOX, PCI-DSS e ISO 27001, que requieren registros de auditoría y pruebas de que el acceso a sistemas sensibles está controlado y monitoreado.