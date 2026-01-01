Implementá JumpServer en 1 clic.
Plataforma de gestión de acceso privilegiado de código abierto para acceso centralizado a SSH, RDP y bases de datos en toda tu infraestructura.
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Lo que podés crear con JumpServer
JumpServer es una plataforma de Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) de código abierto que proporciona una puerta de enlace centralizada para acceder a todos los activos de infraestructura: servidores, bases de datos, clústeres de Kubernetes y dispositivos de red. En lugar de distribuir claves SSH o compartir contraseñas directamente, los equipos se autentican a través de JumpServer, que intermedia cada conexión, registra toda la actividad y graba las sesiones con fines de auditoría y cumplimiento. El acceso se rige por permisos basados en roles y flujos de trabajo de aprobación opcionales.
Autoalojar JumpServer mantiene todas las grabaciones de sesiones, registros de acceso y credenciales almacenadas en tu propia infraestructura, algo fundamental para marcos de cumplimiento como SOX, PCI-DSS e ISO 27001, que requieren registros de auditoría y pruebas de que el acceso a sistemas sensibles está controlado y monitoreado.
Funciones principales de JumpServer
Pasarela de acceso centralizado
Encamine todas las conexiones SSH, RDP, VNC y de base de datos a través de un único proxy auditado, eliminando la exposición directa de credenciales a los ingenieros.
Grabación y reproducción de sesión
Cada sesión privilegiada se graba y se puede reproducir en el navegador, lo que les da a los equipos de seguridad un rastro forense completo de toda la actividad de la infraestructura.
Control de acceso basado en roles
Otorgue a los usuarios acceso a activos específicos con permisos granulares y flujos de trabajo de aprobación con límite de tiempo para que las credenciales nunca se compartan directamente.
Soporte multiprotocolo
Administrá servidores Linux vía SSH, máquinas Windows vía RDP o VNC, bases de datos relacionales, clusters de Kubernetes y dispositivos de red desde una única plataforma.
Bóveda de credenciales integrada
Almacene, rote y envíe credenciales automáticamente para que los usuarios se conecten a través de JumpServer sin conocer nunca las contraseñas subyacentes.
¿Por qué ejecutar JumpServer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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