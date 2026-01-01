Implementá Invio en un clic.
Sistema de facturación autoalojado minimalista para freelancers y equipos pequeños sin tarifas de suscripción.
Elegí un plan VPS para Invio
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Invio
Invio es una aplicación de facturación rápida y enfocada, diseñada para freelancers y equipos chicos que necesitan facturación profesional sin la complejidad de plataformas CRM completas. Abarca el proceso clave de facturación —gestión de catálogo de productos, creación de facturas y links seguros sin contraseña para que los clientes accedan— en una interfaz limpia y liviana que carga al instante incluso en hardware modesto.
Autoalojar Invio en tu propio VPS significa que tus datos financieros nunca tocan un servidor de terceros, sin cargos por factura y sin costos de suscripción. El historial de facturas, los catálogos de productos y los registros de clientes se almacenan en una base de datos SQLite embebida en tu propia infraestructura, dándote la propiedad total de tus registros comerciales.
Funciones principales de Invio
Catálogo de Productos
Mantenga un catálogo de servicios y artículos con categorías para que los ítems puedan agregarse a nuevas facturas en segundos con precios y descripciones autocompletados.
Enlaces de cliente sin contraseña
Compartí facturas a través de enlaces seguros que los clientes pueden abrir sin crear una cuenta, eliminando fricciones del proceso de revisión de pagos.
Soporte de múltiples idiomas
Traducciones completas de la interfaz para inglés, alemán, neerlandés y portugués permiten facturar a clientes internacionales en su idioma preferido.
Sin tasas de suscripción
El autoalojamiento elimina los costos recurrentes de SaaS — pagá solo por los recursos de VPS que ya usás, sin precios por factura o por usuario.
Arquitectura Liviana
El almacenamiento con respaldo SQLite, sin un servicio de base de datos separado, mantiene la implementación simple y el uso de recursos mínimo en planes VPS de nivel de entrada.
¿Por qué ejecutar Invio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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