Invio es una aplicación de facturación rápida y enfocada, diseñada para freelancers y equipos chicos que necesitan facturación profesional sin la complejidad de plataformas CRM completas. Abarca el proceso clave de facturación —gestión de catálogo de productos, creación de facturas y links seguros sin contraseña para que los clientes accedan— en una interfaz limpia y liviana que carga al instante incluso en hardware modesto.

Autoalojar Invio en tu propio VPS significa que tus datos financieros nunca tocan un servidor de terceros, sin cargos por factura y sin costos de suscripción. El historial de facturas, los catálogos de productos y los registros de clientes se almacenan en una base de datos SQLite embebida en tu propia infraestructura, dándote la propiedad total de tus registros comerciales.