FossFLOW es una app web progresiva de código abierto para crear diagramas isométricos profesionales de infraestructura directamente en tu navegador. A diferencia de las herramientas de diagramación en la nube que guardan tu documentación de arquitectura en servidores de terceros, FossFLOW funciona completamente del lado del cliente. Con guardado automático cada 5 segundos, exportación JSON y soporte offline, mantiene las topologías de red y los diseños de sistemas sensibles bajo tu control en todo momento.

Implementar FossFLOW en tu VPS agrega persistencia de diagramas del lado del servidor para que los diagramas persistan más allá de las sesiones del navegador y sean accesibles para todo tu equipo desde cualquier dispositivo — sin necesidad de enviar archivos por correo electrónico ni depender de plataformas comerciales sujetas a políticas de retención de datos y brechas de seguridad.