Implementá FossFLOW con instalación en un clic.
Herramienta de diagramación isométrica en el navegador que prioriza la privacidad para visualizar infraestructura y arquitectura de sistemas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FossFLOW
FossFLOW es una app web progresiva de código abierto para crear diagramas isométricos profesionales de infraestructura directamente en tu navegador. A diferencia de las herramientas de diagramación en la nube que guardan tu documentación de arquitectura en servidores de terceros, FossFLOW funciona completamente del lado del cliente. Con guardado automático cada 5 segundos, exportación JSON y soporte offline, mantiene las topologías de red y los diseños de sistemas sensibles bajo tu control en todo momento.
Implementar FossFLOW en tu VPS agrega persistencia de diagramas del lado del servidor para que los diagramas persistan más allá de las sesiones del navegador y sean accesibles para todo tu equipo desde cualquier dispositivo — sin necesidad de enviar archivos por correo electrónico ni depender de plataformas comerciales sujetas a políticas de retención de datos y brechas de seguridad.
Funciones principales de FossFLOW
Diagramación Isométrica
Crear diagramas isométricos estilo 3D que comuniquen diseños de infraestructura, configuraciones de racks y niveles de sistema de forma más clara que los diagramas 2D planos.
Autoguardado cada 5 s
El trabajo se guarda automáticamente cada 5 segundos, eliminando el riesgo de perder el progreso durante largas sesiones de diagramación.
Soporte sin conexión
Creá y editá diagramas sin conexión a internet — todo el procesamiento ocurre en tu navegador sin necesidad de viajes de ida y vuelta al servidor.
Importación y Exportación de JSON
Compartí diagramas como archivos JSON portátiles o importá diagramas existentes para editarlos sin depender de ningún formato propietario.
No se necesita cuenta
La aplicación no requiere registro de usuario ni autenticación, lo que la hace instantáneamente accesible para cualquier persona de tu equipo.
¿Por qué ejecutar FossFLOW en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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