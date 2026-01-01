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Base de datos de contexto de código abierto para agentes de IA con un paradigma de sistema de archivos para unificar memorias, recursos y habilidades.
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Lo que podés crear con OpenViking
OpenViking es una base de datos de contexto de código abierto diseñada específicamente para agentes de IA, desarrollada por Volcengine (la plataforma en la nube de ByteDance). En lugar de dispersar el contexto de la IA en embeddings vectoriales, OpenViking introduce un paradigma de sistema de archivos con el protocolo viking:// que organiza las memorias, recursos y habilidades de los agentes en una estructura unificada y navegable. La carga de contexto por niveles (L0/L1/L2) reduce el uso de tokens al obtener el contenido a demanda en lugar de cargar bases de conocimiento completas de antemano.
Alojar OpenViking en tu propio VPS mantiene la memoria sensible del agente, el conocimiento empresarial y las credenciales de la API completamente bajo tu control, algo crítico para organizaciones con requisitos estrictos de gobernanza de datos. Vos elegís el proveedor de embeddings (OpenAI, Jina o Volcengine) y conservás la propiedad de cada byte que aprenden tus agentes.
Funciones principales de OpenViking
Paradigma de Contexto del Sistema de Archivos
Organiza las memorias, recursos y habilidades del agente bajo un protocolo viking://, haciendo que el contexto sea tan navegable como un sistema de archivos en lugar de un almacén de incrustaciones plano.
Carga de contexto escalonada
La carga L0/L1/L2 obtiene contenido bajo demanda, reduciendo drásticamente el uso de tokens sin sacrificar la profundidad de conocimiento disponible para los agentes.
Incrustaciones multiproveedor
Soporta proveedores de embeddings como OpenAI, Jina y Volcengine para que puedas usar tus claves de API existentes y tu modelo preferido sin dependencia de un proveedor.
Contexto Autoevolutivo
Los agentes pueden actualizar e iterar su propio almacén de conocimiento con el tiempo, lo que permite un aprendizaje continuo sin intervención manual.
Recuperación Recursiva de Directorio
Combina la navegación de directorio estructural con la búsqueda semántica para mostrar el contexto más relevante para cada solicitud del agente.
¿Por qué ejecutar OpenViking en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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