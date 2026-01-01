OpenViking es una base de datos de contexto de código abierto diseñada específicamente para agentes de IA, desarrollada por Volcengine (la plataforma en la nube de ByteDance). En lugar de dispersar el contexto de la IA en embeddings vectoriales, OpenViking introduce un paradigma de sistema de archivos con el protocolo viking:// que organiza las memorias, recursos y habilidades de los agentes en una estructura unificada y navegable. La carga de contexto por niveles (L0/L1/L2) reduce el uso de tokens al obtener el contenido a demanda en lugar de cargar bases de conocimiento completas de antemano.

Alojar OpenViking en tu propio VPS mantiene la memoria sensible del agente, el conocimiento empresarial y las credenciales de la API completamente bajo tu control, algo crítico para organizaciones con requisitos estrictos de gobernanza de datos. Vos elegís el proveedor de embeddings (OpenAI, Jina o Volcengine) y conservás la propiedad de cada byte que aprenden tus agentes.